I No Lucifer, band romana, hanno lanciato il singolo ‘Glitch’, anticipando il prossimo album. Il brano, con voce e chitarra di Fabio Mangiatordi, è energico e introspettivo, esplorando ricordi frammentati e relazioni in sospeso. Mangiatordi definisce ‘Glitch’ “onirico”, dove “glitch” simboleggia un “frammento interrotto”, evocando nostalgia e distacco.

‘Glitch’: tra memoria e sonorità alternative

Pubblicato da Mint 400 Records, il singolo presenta arpeggi aperti, riverberi dilatati e improvvise esplosioni alternative, mantenendo l’identità sonora della band.

Fabio Mangiatordi spiega che il testo, con “ricordi un po’ distorti, un po’ saturi”, permette interpretazioni personali. L’obiettivo dei No Lucifer è proporre un brano accessibile per incuriosire.

La formazione e la produzione del singolo

Oltre a Fabio Mangiatordi (voce e chitarra), i No Lucifer contano su Gianfilippo Bonafede (chitarra), Lorenzo D’Angella (batteria) e Marina Cristofalo (basso). ‘Glitch’ è stato registrato e mixato da Igor Pardini (Il Cubo Rosso) e masterizzato da Filippo Passamonti (VDSS). L'album conterrà dieci tracce di stile diverso (alcune più potenti, altre più introspettive), a dimostrazione della varietà stilistica.

La scelta di ‘Glitch’ come singolo mostra una delle forme più dirette e accessibili del progetto No Lucifer, mantenendo coerenza con la loro identità musicale. Invita a scoprire non solo le influenze pop rock, ma anche le sonorità del loro percorso.