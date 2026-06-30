I leggendari Rolling Stones hanno ufficialmente annunciato l'uscita del loro nuovo album in studio, intitolato ‘Foreign Tongues’, che sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 10 luglio. Il disco, composto da ben quattordici brani inediti, giunge a meno di tre anni di distanza dal loro precedente lavoro ‘Hackney Diamonds’, un album che aveva riscosso un grande successo di pubblico e critica. La produzione è stata nuovamente affidata al talentuoso Andrew Watt, già stimato vincitore di un Grammy Award, a conferma di una collaborazione consolidata.

Tra i preziosi contributi al progetto spicca anche quello dell'ingegnere del suono italiano Marco Sonzini, un dettaglio che sottolinea la dimensione internazionale della realizzazione.

Collaborazioni illustri e un tributo speciale

Il cuore pulsante di ‘Foreign Tongues’ è rappresentato, come sempre, dai membri storici della band: Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood. A loro si uniscono i fedeli collaboratori abituali, tra cui Darryl Jones, Matt Clifford e Steve Jordan, che contribuiscono a mantenere l'inconfondibile sound dei Rolling Stones. Il disco riserva inoltre un momento di particolare emozione con una presenza speciale di Charlie Watts, le cui registrazioni sono state effettuate prima della sua scomparsa nel 2021, un commovente tributo alla sua memoria.

L'album vanta poi un parterre di artisti ospiti di calibro internazionale che arricchiscono ulteriormente il progetto con le loro sonorità uniche. Tra questi spiccano nomi illustri come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith dei The Cure e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, confermando la volontà della band di esplorare nuove sinergie musicali.

Dettagli sulla produzione e le anticipazioni

La realizzazione di ‘Foreign Tongues’ è avvenuta in tempi sorprendentemente rapidi: l'intero album è stato registrato in meno di un mese presso i rinomati Metropolis Studios di West London. Nonostante la velocità, il disco riesce a mantenere intatto il caratteristico sound che ha reso celebri i Rolling Stones, pur non esitando a esplorare nuove e stimolanti direzioni musicali.

Per quanto riguarda le anticipazioni, il singolo ‘In the Stars/Rough and Twisted’ sarà disponibile in formato fisico a partire dal 15 maggio. Nel frattempo, i brani ‘In the Stars’ e la potente traccia di apertura dell'album, ‘Rough and Twisted’, sono già accessibili sulle principali piattaforme digitali, permettendo ai fan di assaporare un primo assaggio del nuovo lavoro. Un'interessante strategia di marketing pre-annuncio ha visto la band alimentare l'attesa con una pubblicazione in edizione limitata su vinile, distribuita sotto l'enigmatico pseudonimo The Cockroaches, un'iniziativa che ha generato grande entusiasmo tra i fan più accaniti e i collezionisti di tutto il mondo.

L'arte della copertina: Nathaniel Mary Quinn

L'aspetto visivo di ‘Foreign Tongues’ è curato con la stessa attenzione artistica della musica. La suggestiva copertina dell'album è un'opera originale del celebre artista americano Nathaniel Mary Quinn, il quale ha concepito un ritratto unico e innovativo, fondendo in un'unica immagine i volti iconici dei membri della band. Quinn stesso ha definito questo lavoro un dialogo artistico profondo con una delle forze culturali più durature e significative nella storia della musica, sottolineando il peso storico e l'influenza dei Rolling Stones. L'album sarà ampiamente disponibile sia in formato fisico, per gli amanti del supporto tradizionale, sia in versione digitale, per la massima accessibilità, a riprova della costante evoluzione dei Rolling Stones che, pur innovando, rimangono saldamente ancorati alla loro inconfondibile identità musicale.