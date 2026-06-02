A Bologna riparte la rassegna "I Solisti dell'Orchestra Mozart": un ciclo di concerti cameristici che vede protagonisti i musicisti dell'Orchestra Mozart in varie formazioni. Nato come progetto dell'Accademia Filarmonica di Bologna, il ciclo si ispira all'eredità artistica e al pensiero musicale di Claudio Abbado, fondatore e direttore dell'orchestra per un decennio. La rassegna conferma l'impegno dell'Orchestra Mozart nella musica da camera, affiancando il tradizionale repertorio sinfonico.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 4 giugno 2026, alle ore 20:30, nella Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica, in via Guerrazzi 13.

La serata, interamente dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart, vedrà protagonista il flautista Mattia Petrilli, affiancato da Federica Vignoni al violino, Behrang Rassekhi alla viola e Luca Bacelli al violoncello. In programma l'esecuzione dei quattro celebri quartetti per flauto e archi di Mozart: il Quartetto in re maggiore K 285, quello in sol maggiore K 285a, quello in do maggiore K 285b e, in chiusura, il Quartetto in la maggiore K 298. Queste opere evidenziano l'eleganza mozartiana e il raffinato dialogo tra flauto e archi.

Un percorso cameristico tra Mozart e Brahms

La rassegna proseguirà sabato 3 ottobre 2026, sempre nella Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna, con la conclusione del ciclo "Aimez-vous Brahms?".

Questo appuntamento è dedicato alle pagine cameristiche del compositore tedesco, e vedrà esibirsi Francesco Senese e Manuel Kastl ai violini, Simone Briatore e Margherita Fanton alle viole, Gabriele Geminiani e Walter Vestidello ai violoncelli. Il ciclo di concerti si concluderà poi mercoledì 4 novembre 2026, alle 20:30, con un secondo appuntamento mozartiano presso la Sala Bossi del Conservatorio G. B. Martini, in piazza Rossini 2. Verrà eseguita la celebre "Gran Partita" K 361 per tredici strumenti a fiato, un capolavoro del repertorio per fiati di Mozart.

L'attenzione all'interpretazione cameristica, profondamente ispirata al lavoro di Claudio Abbado, continua a rappresentare una caratteristica distintiva dell'attività artistica dell'Orchestra Mozart.

Gli appuntamenti di questa rassegna sottolineano la versatilità dei musicisti coinvolti e la volontà di valorizzare i grandi classici della letteratura musicale nei diversi organici previsti dal repertorio.

L'Accademia Filarmonica e il progetto Orchestra Mozart

L'Accademia Filarmonica di Bologna, fondata nel 1666, è tra le più antiche e prestigiose istituzioni musicali europee, consolidando la sua funzione di centro di produzione e promozione musicale. L'Orchestra Mozart, nata nel 2004 su impulso di Claudio Abbado, si è affermata come un punto di riferimento internazionale per l'interpretazione del repertorio classico. L'attività cameristica dei suoi solisti promuove il dialogo tra generazioni di musicisti, valorizzando giovani talenti e prime parti affermate.

I concerti della rassegna si terranno presso la Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica e la Sala Bossi del Conservatorio Martini, spazi riconosciuti per la loro acustica e storicità. Per l'accesso agli eventi, sono disponibili abbonamenti acquistabili presso Bologna Welcome Ticket in Piazza Maggiore o la Segreteria dell'Accademia Filarmonica. I biglietti singoli possono essere acquistati tramite gli stessi canali o su Vivaticket. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la segreteria dell'Accademia Filarmonica di Bologna.