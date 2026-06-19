Fortunato Costantino, studioso di intelligenza artificiale, diritto, etica e filosofia del linguaggio, ha pubblicato il nuovo saggio "Sa tutto o quasi, ma non capisce nulla. L’intelligenza artificiale e il primato umano del senso" (Castelvecchi, circa 200 pagine, 21 euro). L’opera, uscita a giugno 2026, affronta la questione di cosa faccia realmente un sistema di intelligenza artificiale quando genera testi, immagini o decisioni, analizzandone il funzionamento con semiotica e filosofia del linguaggio.

Costantino sostiene che i sistemi di IA, pur elaborando e producendo output che a noi appaiono significativi, non comprendono realmente.

L'autore afferma: “L’intelligenza artificiale non comprende. Elabora. Calcola. Ricombina. Produce output che a noi appaiono significativi perché siamo noi a renderli tali. Il senso non è dentro la macchina”. L’inganno risiede nello sguardo umano, che proietta comprensione su una procedura statisticamente efficace.

A supporto della sua tesi, Costantino introduce due concetti chiave: la "posizione dominante epistemica" che i sistemi algoritmici assumono nel circuito informativo e l'"esproprio del capitale semantico" che si verifica delegando alla macchina la produzione di senso. Il libro sottolinea che la vera comprensione è un atto umano, irriducibile a calcolo o manipolazione di simboli.

Il dibattito e i rischi dell'antropomorfismo

L’autore mette in luce come, nella descrizione pubblica delle IA, si tenda a reificare metafore, parlando della macchina come se "comprendesse". Questo linguaggio, nato per comodità, genera confusione. Costantino riprende il celebre esperimento mentale della "stanza cinese" di John Searle, dimostrando che la manipolazione sintattica dei simboli non produce senso autentico. Il rischio è che tale equivoco sia rafforzato da media e dibattito pubblico, che attribuiscono agli algoritmi qualità proprie della coscienza umana.

Nel saggio si chiarisce che l’antropomorfismo, la tendenza umana ad attribuire intenzioni e comprensione a manifestazioni complesse, diventa fuorviante con sistemi progettati per massimizzare la fluidità linguistica.

Pressioni economiche, cognitive e culturali spingono aziende, media e accademia a presentare l’IA come prossima all’intelligenza umana, generando aspettative distorte e decisioni normative mal fondate.

Contributi e prospettiva multidisciplinare

Il volume di Costantino è arricchito da interventi significativi: la prefazione è curata da Giuseppe Cassano, Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, dell’Innovazione, di Internet e dell’Intelligenza Artificiale della European School of Economics e co-direttore degli Stati Generali del Diritto di Internet e dell’Intelligenza Artificiale alla Luiss di Roma. La postfazione è firmata da Piero Polidoro, professore ordinario di Semiotica alla Lumsa di Roma e presidente dell’Associazione Italiana di Studi Semiotici dal dicembre 2025.

Questi contributi evidenziano il valore interdisciplinare del lavoro.

Il volume distingue nettamente tra prestazione funzionale dei modelli linguistici e autenticità della comprensione. Il libro invita a non confondere l’efficacia delle risposte IA con una reale comprensione interna, rilanciando la riflessione sulle prerogative della mente umana e sul ruolo del linguaggio nei fraintendimenti sulle macchine. Il saggio si inserisce nel dibattito filosofico contemporaneo con riferimenti a semiotica e filosofia analitica del linguaggio. Il percorso dell'autore, con la rubrica Humanity in the Loop su Fortune Italia e pubblicazioni specialistiche, offre una prospettiva che intreccia analisi teorica e implicazioni pratiche per società e governance.

L’affermazione di Costantino non sminuisce l’impatto reale delle IA, ma rivendica il ruolo insostituibile della coscienza umana e della sua interpretazione autentica, condizione di senso e significato, irraggiungibile per le macchine.