In una recente intervista a GQ, l'attore britannico Idris Elba, spesso indicato dai fan come possibile successore di Daniel Craig nel ruolo di James Bond, ha dichiarato che 007 non dovrebbe essere trasformato in un personaggio “woke”, sottolineando come la saga debba preservare la sua identità originale di puro prodotto di evasione.

Le motivazioni di Idris Elba sul futuro di James Bond

Elba ha spiegato che, nonostante le speculazioni e l'interesse dei fan, da lui definito un grande complimento, non è mai stato realmente in corsa per interpretare l'iconico agente.

L'attore ha ribadito che il personaggio di James Bond è stato concepito e scritto in un modo specifico per una ragione precisa. A suo avviso, alterarne l'essenza per conformarsi alle aspettative culturali di ogni mercato rischierebbe di snaturare la saga. Elba ha affermato: “Bond è così irrealistico che un tocco di realtà può essere positivo, ma non bisogna cercare di renderlo woke. Deve restare puro nella sua essenza: un prodotto di evasione”.

Il dibattito sulla diversità e la ricerca del nuovo 007

L'attore ha inoltre evidenziato come la popolarità globale di James Bond implichi una sensibilità alle reazioni dei pubblici internazionali. Secondo Elba, non tutti i mercati accetterebbero un cambiamento radicale come l'introduzione di un uomo nero o africano nei panni di 007, poiché tale scelta potrebbe non essere in linea con le preferenze culturali di alcuni.

Attualmente, Elba è impegnato nel film Masters of the Universe, dove interpreta Man-at-Arms. Con ironia, ha commentato che, a differenza di Bond, il suo personaggio potrebbe essere interpretato da chiunque, a prescindere dal colore della pelle.

Nel frattempo, la produzione della saga di James Bond ha ufficialmente avviato la ricerca del nuovo interprete, a cinque anni da No Time To Die, l'ultimo capitolo con Daniel Craig. Il prossimo film sarà diretto da Denis Villeneuve e scritto da Steven Knight, con Nina Gold ai casting. Tra i nomi più menzionati figurano Callum Turner, Henry Cavill e Aaron Taylor-Johnson. La produzione mantiene il massimo riserbo sul futuro dell'iconico personaggio, alimentando attesa e speculazioni.