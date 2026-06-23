L'ensemble italiano ‘I Bassifondi’, guidato dal celebre liutista Simone Vallerotonda e accompagnato dal percussionista Gabriele Miracle, è pronto a portare la musica barocca italiana in Polonia. Tre appuntamenti a fine giugno sono previsti nell’ambito del progetto ‘Suono Italiano’, promosso dal Cidim, Comitato nazionale italiano musica. I concerti, che si terranno a Toruń e a Varsavia, godono del sostegno e della collaborazione dell’Istituto italiano di cultura di Varsavia, celebrando così la musica antica italiana.

Il calendario dei concerti

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 24 giugno, alle ore 18, nella suggestiva Sala Mieszczanska del Vecchio Municipio di Toruń.

La tournée prosegue giovedì 25 giugno, sempre alle 18, all’interno del prestigioso Palazzo di Wilanów di Varsavia. Infine, sempre a Varsavia, venerdì 26 giugno, alle ore 18, Simone Vallerotonda si esibirà con il liuto a 8 cori nel cuore dell’Istituto italiano di cultura. Il programma di quest'ultima serata è intitolato ‘Roma Eterna - A journey back in time’.

L'eccellenza della musica antica italiana

L'ensemble ‘I Bassifondi’ si distingue per una straordinaria capacità di innovazione, che permette ai musicisti di miscelare la modernità con la musica antica, proponendo un repertorio estremamente colto e appassionante per ogni tipo di pubblico. Così spiega Francescantonio Pollice, presidente del Cidim e di Aiam (Associazione italiana attività musicali), che ringrazia il direttore dell’Istituto italiano di cultura per il sostegno offerto nella promozione di artisti di grande livello come Simone Vallerotonda e Gabriele Miracle al di fuori del nostro paese.

Fabio Troisi, direttore dell'Istituto italiano di cultura di Varsavia, aggiunge che ‘I Bassifondi’ è un ensemble eclettico e vivace, senza dubbio capace di entusiasmare il pubblico locale. Egli sottolinea come la musica e la cultura italiane siano estremamente apprezzate in Polonia e come l'istituto sia costantemente impegnato per fare in modo che il suo affascinante eclettismo sia sempre più conosciuto.

Simone Vallerotonda e il suo liuto

Al centro di questa iniziativa c'è Simone Vallerotonda, liutista di fama. La sua esibizione con il liuto a 8 cori all'Istituto italiano di cultura di Varsavia rappresenta un momento clou della serie di concerti. La sua maestria e la sua ricerca nel campo della musica antica lo rendono un interprete di riferimento per il repertorio barocco, in particolare per gli strumenti a pizzico.

Riproduzione riservata © Copyright Adnkronos