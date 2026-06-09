Il festival Il Cinema Ritrovato di Bologna celebra un importante traguardo: i suoi quarant'anni di attività. L'edizione speciale, in programma dal 20 al 28 giugno 2026, si preannuncia ricca di eventi. Nato nel 1986 e promosso dalla Cineteca di Bologna, l'appuntamento si è affermato come un riferimento mondiale per gli appassionati di cinema restaurato e pellicole d'archivio. Questa edizione del quarantennale sarà arricchita da una serie di omaggi e retrospettive dedicate a figure iconiche della storia del cinema internazionale, ponendo l'accento sulla memoria storica della settima arte.

Le anticipazioni rivelano che il festival renderà omaggio a grandi nomi come Luchino Visconti, Joséphine Baker e Barbara Stanwyck, attraverso proiezioni speciali e restauri delle loro opere più significative. Il programma dettagliato include inoltre incontri approfonditi, masterclass esclusive e le suggestive proiezioni all'aperto in Piazza Maggiore, oltre agli appuntamenti negli spazi della Cineteca. L'evento coinvolgerà un pubblico internazionale di operatori del settore, studiosi e appassionati, confermando l'obiettivo primario di promuovere la cultura cinematografica mediante restauri di altissimo livello e la riscoperta di opere spesso dimenticate o difficilmente accessibili.

Il Cinema Ritrovato: un faro per la riscoperta cinematografica

Il Cinema Ritrovato si conferma un appuntamento imperdibile nel cuore di Bologna. Le sue tradizionali proiezioni all'aperto in Piazza Maggiore, affiancate dagli eventi negli spazi della Cineteca, attirano ogni anno centinaia di operatori del settore, studiosi e appassionati da ogni parte del mondo. Il festival ha svolto un ruolo cruciale nel ripristino e nella circolazione di capolavori cinematografici, sia in formato digitale che analogico, collaborando attivamente con istituzioni prestigiose come la Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF) e numerose cineteche europee. Per il quarantennale, sono previsti appuntamenti speciali focalizzati sulle tecniche di restauro, tavole rotonde sul futuro degli archivi cinematografici e ulteriori omaggi a figure storiche del cinema italiano e internazionale.

Nel corso delle sue edizioni precedenti, il festival ha proposto retrospettive dedicate a maestri del calibro di Federico Fellini, Charlie Chaplin e Agnès Varda, esplorando anche movimenti cinematografici globali. Oltre alla ricca programmazione di film restaurati, l'evento offre un ventaglio di attività formative, tra cui workshop per giovani professionisti, stage, mostre tematiche e incontri aperti al pubblico. A quarant'anni dalla sua fondazione, Il Cinema Ritrovato ribadisce il suo impegno nella trasmissione e valorizzazione della memoria cinematografica, e si appresta a festeggiare questa importante ricorrenza con un programma eccezionale, ricco di appuntamenti, omaggi e l'annuncio di nuovi progetti di restauro.

La Cineteca di Bologna: cuore pulsante del restauro e della cultura

La Cineteca di Bologna, ente promotore e organizzatore del festival, si posiziona come uno dei principali centri europei per la conservazione, il restauro e la promozione del patrimonio cinematografico. Fondata nel 1963, la Cineteca custodisce un vasto archivio di pellicole, fotografie e materiali rari. Nel 1992 ha inaugurato il laboratorio L'Immagine Ritrovata, riconosciuto a livello mondiale tra i più avanzati per il restauro digitale e fotochimico. Il Cinema Ritrovato costituisce uno degli appuntamenti cardine delle attività della Cineteca, attirando annualmente migliaia di visitatori e consolidando la vocazione internazionale di Bologna come città della cultura.