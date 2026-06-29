La quarantesima edizione de Il Cinema Ritrovato, il prestigioso festival della Cineteca di Bologna, si è conclusa con un successo straordinario, registrando un totale di 145.000 spettatori. L'evento, terminato il 28 giugno, ha celebrato il centenario di Mel Brooks con la proiezione di 'Frankenstein Junior' e un video-saluto del regista in Piazza Maggiore. Le serate in piazza, iniziate il 16 giugno con 'Bianco, Rosso e Verdone' di Carlo Verdone, hanno attratto 70.000 persone. Le sale del festival hanno registrato 75.000 spettatori, un incremento di 5.000 unità rispetto all'anno precedente e un riempimento dell'85% della capienza disponibile.

Il festival ha accolto oltre 5.000 accreditati da 78 paesi, confermando la sua vocazione internazionale, con un programma di 540 film tra restauri, classici e rarità. La rassegna si è svolta principalmente dal 20 al 28 giugno, proseguendo con eventi 'extended' fino al 5 luglio al cinema Modernissimo e in Piazza Maggiore.

Momenti salienti e ospiti

Tra gli eventi più seguiti, la prima proiezione su pellicola 35 mm di 'The Devils' di Ken Russell, un'occasione inedita. Il regista Wim Wenders ha condiviso con il pubblico la visione del suo film di diploma 'Summer in the City'. Hanno partecipato anche Irène Jacob, Isabella Rossellini, Marco Bellocchio e Alice Rohrwacher, arricchendo la programmazione con la loro presenza.

L'Archivio Renato Zangheri: nuovo polo per la conservazione

Un'importante novità di questa edizione è stata l'inaugurazione dell'Arz, l'Archivio Renato Zangheri della Cineteca di Bologna. Questa nuova struttura è dedicata alla conservazione e valorizzazione del patrimonio cinematografico, rispondendo alla crescente necessità di tutela e catalogazione delle pellicole. La Cineteca di Bologna, fondata nel 1962, si conferma tra le principali istituzioni europee per la salvaguardia e la diffusione del cinema.

Il Cinema Ritrovato si conferma un appuntamento irrinunciabile e una vetrina internazionale per Bologna, superando i risultati del 2024 per portata globale e partecipazione. L'apertura dell'Archivio Renato Zangheri rafforza ulteriormente l'impegno della Cineteca nella trasmissione della memoria cinematografica.