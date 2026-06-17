La 40ª edizione del festival Il Cinema Ritrovato rende omaggio a Sergio Corbucci nel centenario della sua nascita con una giornata interamente dedicata al regista e sceneggiatore romano, nato il 6 dicembre 1926. L’appuntamento è in programma il 18 giugno al Cinema Modernissimo di Bologna e offrirà al pubblico l’occasione di riscoprire non solo il cineasta che ha segnato la storia del western all’italiana, ma anche l’uomo dietro la macchina da presa.

Il programma prenderà il via alle 17.30 con la presentazione del documentario Sergio e Mirta – Un matrimonio in 8mm, introdotto dagli autori Fabrizio Laurenti e Nick Vivarelli.

Alle 19.15 seguirà la proiezione di Django, uno dei film più celebri di Corbucci, interpretato da Franco Nero e considerato una pietra miliare del genere spaghetti western.

Una storia d’amore ritrovata tra le bobine del passato

Il documentario nasce da una scoperta tanto casuale quanto preziosa: una valigia contenente una ventina di bobine in formato 8 mm conservate per decenni da Mirta Guarnaschelli, oggi novantaduenne.

Attraverso questi filmati privati e una lunga intervista audio alla protagonista, il film ricostruisce la relazione tra Mirta e Sergio Corbucci, dall’incontro avvenuto a Capri negli anni Cinquanta fino al matrimonio, passando per il viaggio di nozze e gli anni vissuti nella Roma della Dolce Vita.

Le immagini restituiscono il ritratto di un giovane regista ancora lontano dal successo, impegnato a cercare il proprio spazio in un’industria cinematografica allora particolarmente vivace e produttiva. Tra ambizioni professionali, difficoltà economiche e continue incertezze, la coppia affronta momenti di grande felicità ma anche profonde crisi personali.

Il volto privato del maestro di Django

Dopo cinque anni di matrimonio, Mirta decide di lasciare Sergio, stanca di una vita segnata dall’instabilità e dall’incertezza del futuro. Da questa vicenda emerge il racconto di un amore intenso e perduto, ma anche il ritratto di un’Italia che non esiste più.

Le pellicole amatoriali mostrano infatti uno sguardo inedito su un’epoca e su un autore destinato a diventare uno dei grandi maestri del cinema di genere italiano.

Attraverso i filmati domestici prende forma l’immagine di un Corbucci giovane, appassionato e determinato, innamorato del cinema, della vita e di Mirta, molto prima che il successo di opere come Django lo consacrasse tra i protagonisti della storia del cinema italiano.

L’omaggio del festival bolognese si propone così di celebrare non soltanto il regista che ha rivoluzionato il western all’italiana, ma anche l’uomo che, dietro la macchina da presa, ha vissuto sogni, difficoltà e passioni in un’Italia in piena trasformazione.