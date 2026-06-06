I musicisti del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento sono stati i protagonisti della Festa della Repubblica Italiana a Manchester, nel Regno Unito. L'evento, ospitato nella suggestiva sala espositiva del Manchester Museum, ha riunito le massime autorità civili e diplomatiche della Greater Manchester Area e numerosi connazionali, in una celebrazione di grande risonanza.

Un concerto jazz per la musica italiana

Il momento clou della celebrazione è stato un concerto che ha proposto una rivisitazione in chiave jazz di otto grandi successi della canzone italiana degli anni sessanta e settanta.

Brani iconici come “Via con me” di Paolo Conte, “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco e “Il tempo di morire” di Lucio Battisti sono stati eseguiti con arrangiamenti originali, riscuotendo unanimi applausi e apprezzamenti dagli ospiti.

Missione di eccellenza e promozione del talento

Organizzata dal Console d’Italia Gabriele Magagnin, la Festa ha celebrato gli ottanta anni della Repubblica italiana e del voto alle donne, tappe fondamentali per la democrazia del Paese. Nazareno Orlando, presidente del Conservatorio “Nicola Sala”, ha evidenziato come il concerto si allinei perfettamente alla missione istituzionale dell'istituto, incentrata sulla valorizzazione del merito, la formazione artistica di eccellenza e la promozione del talento delle nuove generazioni in contesti internazionali di alto profilo.

Collaborazioni internazionali e impatto culturale

La parte artistica della Festa Nazionale è stata curata da Francesco Bongarrà, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra, che ha rimarcato la collaborazione virtuosa biennale con il Conservatorio di Benevento, cruciale per far apprezzare il valore di allievi e docenti del “Nicola Sala” al pubblico inglese. Questo impegno internazionale è costante, come dimostra il successo del progetto “Voices of Heritage”, che ha visto una recente tappa a Lisbona. Tale iniziativa, in partenariato con il Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso e l’Università Telematica Pegaso, consolida ulteriormente la rete culturale italiana all’estero, aprendo nuove prospettive di sviluppo.