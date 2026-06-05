Il Coro di Voci Bianche del Teatro Carlo Felice di Genova, fondato e diretto dal maestro Gino Tanasini, docente al Conservatorio Paganini, si appresta a celebrare il suo ventesimo anniversario nel prossimo settembre. Dal 2006, il coro è un punto di riferimento per il teatro genovese, prendendo parte stabilmente alle produzioni liriche, sinfoniche e cameristiche. Attualmente, il gruppo conta cinquanta elementi, di età compresa tra i nove e i diciotto anni.

Il prossimo appuntamento è il 16 giugno, quando il coro sarà sul palcoscenico per “La Bohème”, diretta da Donato Renzetti, con allestimento di Augusto Fornari e scenografie di Francesco Musante.

Parteciperanno i giovani cantanti dell’Accademia di Perfezionamento vocale del teatro: Junyo Kwon (Rodolfo), Davide Chiodo (Marcello), Andrea Ariano (Schaunard), Yujing Chen (Mimì), Sara Di Fusco (Musetta), Vittorio De Campo (Colline), Andrea Porta (Benoit e Alcindoro), Giuliano Petouchoff (Parpignol). I bambini saranno in scena per tutto il secondo atto, in una situazione divertente. Il fondatore ha ricordato come il coro sia nato casualmente da una convergenza di interessi, con una prima partecipazione legata a due iniziative su Britten, su incarico del sovrintendente Di Benedetto e del direttore artistico Triola. Un’esperienza fruttuosa che ha segnato l'inizio di un percorso artistico condiviso.

L'evoluzione artistica e formativa

Nel corso degli anni, il Coro di Voci Bianche del Teatro Carlo Felice ha arricchito il panorama musicale nazionale con produzioni di spicco come “Pagliacci” di Zeffirelli e “Sogno di una notte di mezza estate” di Britten. Una tournée in Oman ha rappresentato un momento di crescita e confronto internazionale. Il maestro Tanasini ha notato come le generazioni cambino e la sua esperienza si affini, ritrovando molti ex coristi oggi professionisti nel canto o nella strumentazione. L’alto standard qualitativo del gruppo è mantenuto da un’attenta selezione annuale, confermando il coro come un fiore all’occhiello del teatro.

L’attività del coro si estende oltre il Teatro Carlo Felice, con esibizioni in prestigiose sedi.

Il 6 giugno, nell’Abbazia di Santa Maria a Staffarda, si è tenuto il concerto “Over the Rainbow”, parte della 47ª stagione di Antidogma Musica. Diretto da Tanasini e accompagnato al pianoforte da Enrico Grillotti, il programma ha spaziato dall'opera alla tradizione popolare, includendo brani da musical come “West Side Story” di Bernstein e colonne sonore quali “Over the Rainbow” di Harold Arlen, “Edelweiss” da “The Sound of Music” e “O fortuna” dai “Carmina Burana” di Carl Orff. Questa versatilità sottolinea la vitalità dell’ensemble nella promozione della cultura musicale tra i giovani.

Il ruolo nel panorama musicale italiano

Dal 2006, il Coro delle Voci Bianche della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova si è affermato come realtà educativa e artistica di rilievo.

La sua attività concertistica e formativa ha avvicinato bambini e ragazzi alla musica e al teatro lirico. Collaborazioni con istituzioni locali e nazionali, e il supporto di enti come la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, hanno consolidato il suo ruolo nel tessuto culturale italiano. La partecipazione a rassegne, prime nazionali e diverse partnership testimoniano una progettualità attenta e continuativa.

Il Coro delle Voci Bianche è oggi un modello per formazioni simili, grazie al contributo di docenti e direttori che ne hanno plasmato il carattere artistico e pedagogico. L'esperienza di Gino Tanasini e il supporto del Teatro Carlo Felice garantiscono la continuità di questo percorso per le future generazioni di giovani musicisti in Liguria e in Italia.