Vincenzo Di Vincenzo, direttore del quotidiano "Il Mattino", è stato designato vincitore del prestigioso premio "Telesia for Peoples" 2026 nella categoria giornalismo. La cerimonia di premiazione si terrà presso le suggestive Terme di Telese, in provincia di Benevento, nel periodo compreso tra il 9 e il 12 luglio 2026. Gli organizzatori dell'evento hanno motivato il riconoscimento a Di Vincenzo per il suo "impegno, la professionalità, la competenza ed il coraggio delle idee che lo hanno portato, dopo una lunga e significativa carriera all'Ansa, a dirigere Il Mattino, il quotidiano più letto nel Mezzogiorno".

Il "Telesia for Peoples" è un premio annuale che celebra personalità di spicco che si sono distinte in vari settori, inclusi esponenti del mondo ecclesiastico, delle istituzioni, politici, giornalisti, artisti, imprenditori, ricercatori e accademici, sia a livello nazionale che internazionale. Il criterio fondamentale per l'assegnazione è la capacità di chi "non esita mai a schierarsi dalla parte dei più deboli". La serata di gala per la consegna dei premi è fissata per il 12 luglio, con inizio alle ore 21, e sarà aperta al pubblico.

L'edizione 2026 dedicata alla Fondazione Domenico Caliendo

L'edizione 2026 del "Telesia for Peoples" assume un significato particolare, essendo interamente dedicata alla Fondazione "Domenico Caliendo".

Questa fondazione è stata istituita in memoria di Domenico Caliendo, un bambino tragicamente scomparso a seguito di un trapianto di cuore non riuscito. L'obiettivo primario della Fondazione è la creazione di un fondo di assistenza per tutti i bambini che necessitano di un trapianto d'organo o che sono stati vittime di episodi di malasanità. Per sottolineare l'importanza di questa causa, gli ospiti d'onore della serata conclusiva del 12 luglio saranno i genitori del piccolo Domenico, Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, affiancati dagli avvocati Francesco Petruzzi e Giovanni Rea, rispettivamente vicepresidente e tesoriere della neo-costituita Fondazione.

Programma degli eventi e patrocini

Il programma della manifestazione prevede, tra gli appuntamenti di rilievo, lo spettacolo di cabaret "Ciro Giustiniani in Piazza".

L'esibizione dell'artista partenopeo Ciro Giustiniani, noto per la sua satira pungente ispirata alla tradizione napoletana e alla critica della società contemporanea, si terrà il 10 luglio. L'ingresso a tutti gli spettacoli organizzati nell'ambito del "Telesia for Peoples" è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La manifestazione gode di un ampio e significativo sostegno istituzionale, con il patrocinio di enti quali la Regione Campania, la Provincia di Benevento, il Comune di Telese Terme, la Pro Loco Telesia, l'Ance Benevento e Coldiretti Benevento. Le Terme di Telese, sede dell'evento, rappresentano una cornice ideale, essendo una rinomata struttura termale nel comune di Telese Terme, celebre per le sue acque sulfuree e per ospitare regolarmente eventi culturali e di spettacolo nel territorio sannita.

Il premio e l'intera rassegna si confermano un appuntamento annuale di grande risonanza, volto a promuovere i valori di solidarietà e impegno sociale, attirando e coinvolgendo figure di spicco del panorama nazionale e internazionale.