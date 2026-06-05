Il passaggio del sole nell'ognomone del Duomo di Firenze rappresenta un evento astronomico di straordinaria suggestione, tra i più antichi e significativi d'Europa. All'interno della maestosa Cattedrale di Santa Maria del Fiore, questo fenomeno affascina i visitatori, offrendo una prospettiva unica sul legame profondo tra scienza, arte e spiritualità che ha caratterizzato il Rinascimento fiorentino.

L'ognomone, un grande foro sapientemente praticato nella cupola del Duomo dall'astronomo e matematico Paolo dal Pozzo Toscanelli nel Quattrocento, permette di osservare la proiezione del disco solare.

La luce, attraversando il foro, si rifrange con precisione su una meridiana in marmo, posizionata strategicamente tra la navata e l'altare maggiore, creando uno spettacolo di luce e ombra di grande impatto visivo e scientifico.

Questa iniziativa, promossa con dedizione dall'Opera di Santa Maria del Fiore, non è solo un'occasione per ammirare un raro fenomeno astronomico. Essa riveste un interesse profondo, non solo per la sua valenza scientifica ma anche per il suo intrinseco valore storico e artistico. L'evento ricollega la cattedrale fiorentina alle sue originarie funzioni di osservatorio astronomico, evidenziando il ruolo centrale che personalità scientifiche del calibro di Toscanelli ebbero nel periodo rinascimentale.

L'Ognomone del Duomo: uno strumento astronomico storico

L'ognomone del Duomo di Firenze si distingue come uno degli strumenti astronomici più antichi e affascinanti ancora pienamente operativi all'interno di una cattedrale europea. Posizionato a ben 90 metri di altezza, il foro celeste proietta sul pavimento della navata la forma esatta del disco solare. Questo accade in particolare nei giorni del solstizio d'estate e nelle settimane immediatamente successive, offrendo una misurazione visibile e tangibile del percorso solare.

Il sofisticato sistema fu ideato con l'obiettivo primario di misurare con estrema accuratezza lo zenit e di calcolare con precisione la durata dell'anno solare. Questa capacità era fondamentale per scienziati e religiosi dell'epoca, poiché permetteva di regolare con esattezza i calendari civili e le complesse feste liturgiche, garantendo armonia e ordine nella vita sociale e religiosa.

Il Duomo di Firenze: un crocevia di scienza, arte e spiritualità

La Cattedrale di Santa Maria del Fiore, riconosciuta universalmente come un capolavoro insuperabile dell'architettura e simbolo indiscusso di Firenze, vanta una storia ricchissima che si intreccia in modo indissolubile con l'evoluzione della scienza. Edificata tra la fine del Duecento e l'intero Quattrocento, la cattedrale custodisce al suo interno innumerevoli testimonianze di un dialogo fecondo tra la fede e la ricerca scientifica.

Paolo dal Pozzo Toscanelli, la cui genialità si manifestò nella creazione dell'ognomone, contribuì significativamente anche alla diffusione della cartografia moderna attraverso i suoi studi pionieristici.

L'Opera di Santa Maria del Fiore, un'istituzione storica fondata nel lontano 1296, si dedica da secoli con instancabile impegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione di questo inestimabile patrimonio. Ancora oggi, l'Opera organizza un'ampia gamma di visite guidate, eventi culturali e attività didattiche, tutte volte a mantenere viva e accessibile la straordinaria memoria storica e scientifica del luogo.

Il Duomo di Firenze, insieme all'adiacente Battistero di San Giovanni e all'imponente Campanile di Giotto, costituisce il cuore pulsante della Firenze medievale e rinascimentale. Ogni anno, milioni di visitatori da ogni angolo del mondo sono attratti da questo complesso monumentale, ammaliati dalla grandiosità della sua cupola, capolavoro ingegneristico di Filippo Brunelleschi, e dalla precisione di strumenti astronomici come l'ognomone, che rimangono segni tangibili e vividi del connubio perfetto tra arte e scienza.