L'horror Backrooms, del ventenne Kane Parsons (dalla sua webserie), ha conquistato la vetta del box office italiano nel weekend. Distribuito da I Wonder Pictures, il film ha incassato 1.526.893 euro in cinque giorni (1.787.695 con anteprime). Proiettato in 331 sale, ha ottenuto la media sala più alta della top ten (4.613 euro), segnando la più grande apertura di sempre per I Wonder Pictures. Negli Stati Uniti, il film A24 ha esordito con 81,4 milioni di dollari (miglior debutto di sempre per la casa di produzione), in linea con successi di genere come Five Nights at Freddy’s 2 e Terrifier 3.

Sul podio, al secondo posto, si conferma Michael, il biopic su Michael Jackson, con 576.975 euro nel weekend, per un totale di 23.995.311 euro (sei settimane). La terza posizione è occupata dall'horror Obsession, che sale con 568.117 euro nel weekend e un totale di 2.476.074 euro (due settimane). Al quarto posto, debutta Kill Bill: The Whole Bloody Affair, versione integrale del cult, con 532.389 euro in quattro giorni su 271 sale. Scende alla quinta posizione Mandalorian and Grogu, che incassa 526.208 euro nel secondo weekend (calo del 60%), per un totale di 2.522.580 euro.

Le altre posizioni

Al sesto posto, Il diavolo veste Prada2 di David Frankel aggiunge 348.848 euro nel weekend, raggiungendo 31.270.391 euro (cinque settimane).

Settimo posto per Amarga Navidad di Pedro Almodóvar, con 222.546 euro e 712.621 euro totali (due settimane). Tra le nuove uscite, ottavo posto a Tuner – L’accordatore di Daniel Roher, con 139.107 euro in quattro giorni su 219 sale. Nona posizione per Innamorarsi e altre pessime idee di Simone Aleandri, 100.090 euro in quattro giorni su 274 sale. Chiude la top ten King Marracash, docufilm/concert movie di Pippo Mezzapesa, con 68.649 euro in sette giorni e 996.718 euro totali.

Andamento del mercato

Complessivamente, il box office del fine settimana ha totalizzato 5.071.007 euro e 616.988 spettatori. Si registra un calo del 4% rispetto al weekend precedente e una flessione del 17,85% rispetto allo stesso periodo del 2025, quando Lilo & Stitch era in vetta.