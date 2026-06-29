Il Festival d'Autunno di Catanzaro si appresta ad aprire il sipario sulla sua ventitreesima edizione, in programma dal 3 ottobre al 16 novembre. L'evento si conferma come uno degli appuntamenti culturali di maggior rilievo nel panorama musicale calabrese, proponendo un cartellone ricco di appuntamenti che spaziano tra generi diversi, artisti affermati e progetti originali.

L'iniziativa, ideata e diretta da Antonietta Santacroce, mira a consolidare il ruolo del festival quale punto di riferimento nella valorizzazione del territorio e della produzione artistica contemporanea.

L'edizione 2026 presenta un'offerta di grande spessore, che vedrà alternarsi sul palco musicisti di fama nazionale e internazionale.

Il programma è stato presentato a Catanzaro, dove la direttrice Santacroce ha evidenziato l'impegno nell'offrire proposte di qualità e varietà, con l'obiettivo di coinvolgere pubblici eterogenei e promuovere la città come un vivace centro culturale e musicale. Il festival si svolgerà in luoghi storici di Catanzaro, tra cui il celebre Teatro Politeama e altri spazi emblematici, creando un dialogo suggestivo tra la musica, il patrimonio architettonico e la comunità locale.

Un programma diversificato e innovativo

Tra gli appuntamenti principali spiccano concerti, spettacoli e incontri con artisti, che pongono Catanzaro al centro del dibattito culturale regionale.

La rassegna si distingue per l'attenzione alle nuove forme di contaminazione tra linguaggi artistici, proponendo progetti inediti e prime assolute. La direttrice artistica ha sottolineato come il Festival d'Autunno intenda essere un vero e proprio “laboratorio permanente d'idee, dove tradizione e innovazione dialogano per offrire esperienze coinvolgenti e formative”.

L'evento rappresenta anche un'importante occasione di promozione per il territorio, coinvolgendo attivamente partner istituzionali e realtà associative. La sua ricaduta culturale è evidente nella partecipazione di numerosi artisti che, nel corso degli anni, hanno contribuito a rafforzare il tessuto culturale della Calabria e a stimolare la partecipazione del pubblico, dai giovani agli appassionati di lunga data.

Storia e prospettive del Festival d'Autunno

Nato nel 2004, il Festival d'Autunno si è progressivamente affermato tra le principali rassegne musicali della regione. La sua storia è caratterizzata dalla capacità di attrarre ospiti di prestigio e di produrre eventi originali. Negli anni, il festival ha saputo offrire un'ampia gamma di generi, dal pop alla musica d'autore, passando per il jazz e la musica classica, contribuendo significativamente alla valorizzazione di luoghi e talenti locali. Il Teatro Politeama di Catanzaro è uno degli spazi simbolo della manifestazione, ospitando le serate inaugurali e gran parte del cartellone.

La manifestazione prosegue il suo impegno nella formazione del pubblico e nella promozione della cultura musicale, proponendo anche incontri didattici, laboratori e momenti di confronto con gli artisti.

Con la sua ventitreesima edizione, il Festival d'Autunno di Catanzaro si conferma come uno scenario privilegiato per lo sviluppo della scena musicale calabrese e come un evento capace di attrarre attenzione a livello nazionale, grazie a una programmazione curata e alla continua ricerca di qualità e innovazione.