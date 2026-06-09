A otto giorni dall’annuncio del rinvio al 2027 del GrandTour La Vita è Adesso, deciso a causa dei postumi di una polmonite interstiziale, Claudio Baglioni è tornato sui social con un videomessaggio per ringraziare il pubblico dell’affetto ricevuto. Un sostegno che, come ha spiegato il cantautore, gli ha trasmesso "il fiato necessario per continuare a suonare e a cantare".

"Otto giorni fa - ricorda l'artista, seduto al pianoforte - ho fatto un annuncio attraverso un videomessaggio, uno dei più difficili della mia intera carriera, sicuramente il più difficile di questa parte così significativa, quello di essere costretto a spostare, posizionandolo, dilazionandolo, posticipandolo addirittura di un anno il mio progetto di GrandTour La Vita è Adesso".

Baglioni: "Non è solo un percorso artistico"

Baglioni ha poi spiegato le ragioni della scelta: "Perché un anno intero? Perché quelli erano comunque i luoghi, perché quelli sono i presupposti di un itinerario che non è solamente un percorso artistico, ma lo è anche dal punto di vista umano e documentaristico".

Il cantante ha raccontato come la malattia abbia colpito proprio una delle caratteristiche di cui è sempre andato più orgoglioso: la sua straordinaria capacità respiratoria. "Mi seccava poi doverlo fare in base a una costrizione, un malanno che andava proprio a colpire quello che è stato sempre uno dei miei motivi di vanto: la capacità polmonare totale. Quando ero studente, un po' di anni fa, di canto, una delle cose che mi fecero fare subito era quella di vedere quanto tecnicamente avessi come contenitori: e si misurò una capacità di oltre 7 litri, un numero considerevole.

E di questo me ne sono fatto sempre un vanto".

Un ricordo che lo ha portato a rievocare anche un episodio avvenuto durante il primo tour de La Vita è Adesso: "Una volta, 41 anni fa - racconta Baglioni - in uno dei concerti che appartenevano al primo tour de La Vita è Adesso, allo stadio Flaminio di Roma, l'Istituto di Medicina dello Sport attraverso il contributo di alcuni medici volle monitorare questa mia capacità anche durante il concerto". I risultati, ha spiegato, sorpresero gli specialisti, che lo considerarono quasi "un atleta da fondo, da maratona".

Per questo motivo il problema di salute ha rappresentato un duro colpo personale: "Ecco, essere proprio costretto da una cosa invece che avevo sempre avuto come un gioiello da mostrare mi ha messo veramente in serio imbarazzo, in grave disagio", ammette Baglioni.

L'artista ha però sottolineato di voler sfruttare questo periodo per recuperare energie e dedicarsi a nuovi percorsi di studio e preparazione. "Ma ho detto, va bene, comunque non sarà così lungo il tempo, perché forse intanto ci sono altre cose da riguardare, da mettere a posto, innanzi tutto ricominciare con alcune tecniche che avevo approntato prima di questa interruzione, tecniche nuove di emissione vocale e dell'uso del respiro".

Tra i progetti della pausa anche il ritorno al pianoforte che lo accompagna da oltre un secolo di storia: "Questo è stato un pianoforte che entrò sempre nel periodo de La Vita è Adesso a casa mia, veniva dall'America, di 120 anni, quindi più anziano di me, e con lui ho passato tanto tempo, ho composto molte canzoni e ultimamente lo avevo forse un po' dimenticato".

Con una nota di ironia ha aggiunto: "E lui, un po' come tutti gli strumenti, come tutti i pianoforti che vengono a un certo punto dimenticati, si è scordato, proprio come intonazione, come accordatura e avrà bisogno anche lui di essere un po' sistemato, e su questo abbiano trovato un accordo".

"Sentito forte un riscontro di interesse, di attenzione, di cura, di affetto"

Infine, Baglioni ha voluto esprimere la propria gratitudine per la vicinanza ricevuta dal pubblico in questi giorni: "Un'altra cosa che abbiamo trovato e che ci ha veramente meravigliato è stato in questi otto giorni, ma a me sembra un lunghissimo periodo già trascorso, abbiamo sentito forte, dopo il messaggio, un riscontro di interesse, di attenzione, di cura, di affetto e non è così scontato".

Parole che si concludono con un richiamo a uno dei versi più celebri della sua produzione: "E allora qui c'è veramente un grazie, perché è un po' come in un verso de La Vita è Adesso, che dice 'e un altro che ti dia respiro e che si curvi verso te': ecco io l'ho visto un po' questo curvarsi". Un affetto che, come ha sottolineato il cantautore, gli ha permesso di affrontare questo momento difficile e di trovare la forza per guardare avanti: "a darmi il fiato necessario per continuare a suonare e a cantare, perché La Vita è Adesso", conclude il cantante, accennando al pianoforte la sua storica hit.