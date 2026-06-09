Il film d’animazione Super Mario Galaxy – Il film (The Super Mario Galaxy Movie) ha ufficialmente superato la soglia di 1 miliardo di dollari al botteghino globale, diventando la prima pellicola del 2026 a raggiungere questo prestigioso traguardo. Questo successo straordinario evidenzia la notevole forza commerciale del brand Nintendo nel panorama cinematografico mondiale.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, il lungometraggio è il sequel di Super Mario Bros. – Il film, uscito nel 2023, e si ispira alla celebre serie di videogiochi di Mario.

La trama avvincente segue l’eroe e i suoi compagni in un’epica avventura spaziale, con l’obiettivo di salvare l’universo da una minaccia imminente.

La produzione è frutto della collaborazione tra Universal, Illumination e Nintendo. Con un budget di 110 milioni di dollari, una cifra considerata relativamente contenuta per un’opera d’animazione di tale portata, il film ha dimostrato un’eccezionale redditività. Lanciato ad aprile, ha impiegato solo dieci weekend di programmazione per superare il miliardo di dollari, affermandosi come il principale successo cinematografico d’animazione dell’anno.

Il trionfo di Super Mario Galaxy – Il film consolida ulteriormente la saga cinematografica di Super Mario, che con questa nuova uscita supera i 2 miliardi di dollari complessivi di incassi a livello mondiale.

Il predecessore, Super Mario Bros. – Il film, aveva già stabilito un punto di riferimento significativo nel 2023, chiudendo la sua corsa nelle sale con 1,4 miliardi di dollari.

Successo Globale e Numeri da Record

Dal suo debutto il primo aprile 2026, Super Mario Galaxy – Il film ha mantenuto una posizione dominante, guidando le classifiche mondiali e internazionali per tre settimane consecutive. Ha registrato incassi per 428,5 milioni di dollari negli Stati Uniti e 571,5 milioni di dollari nei mercati internazionali. Questi numeri lo rendono il titolo domestico di maggior successo del 2026 e il secondo film di Illumination a superare i 400 milioni di dollari in patria.

Il film si posiziona inoltre come il secondo adattamento cinematografico da videogame più redditizio di sempre, superato solo dal suo predecessore del 2023.

Questo risultato non solo rafforza la leadership di Nintendo e Illumination nel settore dell’animazione, ma evidenzia anche una tendenza crescente: i franchise animati e i film ispirati ai videogiochi stanno acquisendo un’importanza sempre maggiore nel panorama globale del box office.

L'Evoluzione della Saga tra Cinema e Videogiochi

Ispirato al celebre gioco per Wii Super Mario Galaxy, il film porta sul grande schermo Mario, Luigi, Peach e altri personaggi iconici in un viaggio attraverso lo spazio, dove incontrano nuovi alleati e avversari. La narrazione è ricca di colpi di scena e omaggi ai videogame originali, deliziando sia i fan di lunga data che il nuovo pubblico.

La collaborazione tra Universal Pictures, Illumination Entertainment (nota per successi come Cattivissimo Me e Minions) e la giapponese Nintendo (proprietaria del marchio Mario) ha permesso di creare un prodotto di alta qualità.

La saga cinematografica di Super Mario ha visto un’accelerazione significativa dopo il successo del primo lungometraggio d’animazione nel 2023, che aveva ridefinito le aspettative per gli adattamenti dei videogiochi.

Il crescente interesse del pubblico, unito all’alto livello tecnico delle produzioni, ha reso queste operazioni non solo estremamente redditizie, ma anche capaci di rilanciare l’interesse verso le proprietà intellettuali originali. Super Mario Galaxy – Il film, come secondo miglior incasso di sempre tra i film basati su videogiochi, ha ulteriormente cementato il legame tra l’industria videoludica e quella cinematografica, generando grande attesa e coinvolgimento in un pubblico sempre più vasto.