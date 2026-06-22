Il romanzo "Il libraio di via Po" di Gianni Fontana pone Torino al centro di una narrazione profonda, legata all’identità cittadina, alle sue storiche librerie e al ruolo del libro come fulcro della memoria collettiva. Pubblicato nel giugno 2026, il volume si inserisce in una ricca tradizione letteraria che vede la città piemontese protagonista di opere dove le storie individuali si intrecciano a luoghi dal forte valore simbolico. In quest'opera, la figura del libraio emerge come emblema non solo di una professione, ma anche di una resistenza culturale che mira a difendere la memoria e la coesione sociale attraverso la circolazione dei libri.

Il protagonista è un libraio di lunga esperienza che gestisce una bottega su via Po, una delle arterie storiche di Torino, da sempre punto di passaggio e di incontro per la comunità intellettuale. Il romanzo esplora il progressivo cambiamento del tessuto urbano e sociale, descrivendo la libreria come "un luogo in cui si custodisce la memoria di ciò che siamo stati e si immagina ciò che saremo". Fontana, attraverso la voce del suo personaggio, enfatizza il valore delle librerie storiche non solo come spazi commerciali, ma anche come "presidi di civiltà e punti di riferimento per tutti coloro che continuano a credere nella forza delle storie scritte". Questa visione si riflette in vari passaggi del libro, dove il libraio supporta i giovani lettori e accoglie chi cerca un senso di appartenenza tra gli scaffali più remoti.

La libreria di via Po: simbolo della Torino culturale

La scelta di ambientare l’opera su via Po non è casuale: questa storica strada nel centro di Torino, caratterizzata dai suoi portici e dalla presenza di antiche botteghe e caffè letterari, rappresenta uno spazio di grande rilevanza per la vita culturale cittadina. Storicamente, via Po è stata un luogo di ritrovo per intellettuali, studenti e scrittori. Le librerie che vi sorgono, alcune attive da oltre un secolo, hanno accolto figure di spicco del panorama letterario italiano e internazionale, contribuendo a creare quel tessuto culturale che ancora oggi distingue Torino.

Il romanzo di Gianni Fontana offre uno spaccato su questa dimensione: la libreria non è solo il setting narrativo, ma diventa fulcro di narrazioni, incontri, dibattiti e trasmissione di sapere.

L’autore sottolinea come Torino, attraverso le sue strade e i suoi negozi di libri, continui a essere "una città che non dimentica e nella quale ogni libro rappresenta una piccola memoria condivisa". L’opera si inserisce così in un filone che valorizza il rapporto tra spazio urbano e cultura, restituendo un quadro vivace e realistico della vita torinese contemporanea.

Tradizione libraria e memoria collettiva a Torino

Torino vanta una lunga tradizione legata alla promozione della cultura libraria, che trova espressione sia nelle sue storiche librerie sia nei numerosi eventi dedicati al mondo del libro, tra cui spicca il Salone Internazionale del Libro. Via Po, insieme a via Roma e via Garibaldi, costituisce il cuore pulsante della città anche sotto il profilo delle attività culturali, con locali storici, caffè, gallerie d'arte e, appunto, librerie indipendenti.

Nel romanzo, la bottega del libraio si fa custode di storie individuali e collettive, svolgendo un ruolo centrale nel preservare e trasmettere la memoria del quartiere e della città stessa.

Le librerie torinesi sono state spesso teatro di incontri culturali e promozione di giovani autori, confermando come la città abbia sempre avuto un ruolo propulsivo nella diffusione della lettura in Italia. In "Il libraio di via Po", l’autore esplora, con uno stile intimo, la pluralità di voci e destini che si incrociano tra gli scaffali, celebrando la libreria come luogo di resistenza culturale e di dialogo generazionale. Questo legame tra memoria, libri e appartenenza urbana emerge come uno dei filoni distintivi sia della narrazione sia della Torino letteraria e reale.