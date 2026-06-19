Il regista iraniano Mohammad Rasoulof, impossibilitato a partecipare di persona, ha inviato un commovente messaggio audio al Festival del Cinema Indipendente di Foggia il 19 giugno 2026. La sua voce ha risuonato nella sala gremita, offrendo un ringraziamento e una profonda riflessione sul potere universale della settima arte. Rasoulof, noto per le sue opere di denuncia sociale, ha dichiarato: “Il cinema attraversa i confini, molto più di quanto riescano a fare uomini e idee”.

L’evento foggiano ha dato voce a cineasti che subiscono repressioni. L’intervento registrato di Rasoulof, attualmente in costrizione in patria, è stato un momento chiave della rassegna.

Il regista ha sottolineato come il linguaggio cinematografico possa superare barriere e limiti artificiali tra popoli, fungendo da ponte culturale.

Mohammad Rasoulof e la repressione

Mohammad Rasoulof è riconosciuto come voce autorevole del cinema iraniano, spesso oggetto di censura e limitazioni dalle autorità. Premiato in numerosi festival internazionali, ha usato l'arte per denunciare le restrizioni su libertà personali e artistiche. L’iniziativa di Foggia ha rafforzato il legame tra cultura italiana e iraniana, promuovendo un dialogo in cui il cinema è strumento di solidarietà e comprensione internazionale.

Il suo messaggio è stato accolto dal pubblico foggiano con calore e partecipazione. Rasoulof ha ribadito: “Il cinema può essere la voce di chi non ha voce, veicolo di speranza per coloro che vivono in condizioni di oppressione”.

Le sue parole hanno stimolato una riflessione sulla responsabilità collettiva di pubblico e operatori culturali nel sostenere chi, come lui, continua a raccontare storie nonostante avversità e restrizioni.

Il Festival di Foggia e i diritti umani

Il Festival del Cinema Indipendente di Foggia ha raggiunto una delle edizioni più impegnate sui diritti umani e la libertà d’espressione. La scelta di dare spazio a cineasti perseguitati è una chiara presa di posizione culturale e politica. Durante la manifestazione, sono stati proiettati film e cortometraggi da diverse aree del mondo, spesso afflitte da censura o repressione del dissenso.

L’invito a Mohammad Rasoulof, seppur virtuale, ha confermato la vocazione internazionale del festival.

Negli anni, il Festival di Foggia si è affermato come palcoscenico per cineasti e pubblico consapevole, con particolare attenzione a storie e registi che subiscono restrizioni. L’evento si inserisce in un contesto di crescente attenzione, in Italia e all'estero, per il ruolo del cinema nella difesa dei diritti fondamentali e nella promozione di un dialogo tra culture e società.