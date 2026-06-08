L'8 giugno 2026, il Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto ha riaperto ufficialmente le sue porte con una cerimonia che ha visto la partecipazione di importanti autorità, tra cui Simonetta Bonomi, direttrice regionale Musei Emilia-Romagna, e Mirella Marini Calvani, direttrice del museo. Situato nel parco archeologico sull’area dell’antica Kainua, l'istituzione si conferma un punto di riferimento per la conoscenza della civiltà etrusca in Italia. Dopo un'importante ristrutturazione, il museo accoglie il pubblico con un nuovo allestimento e spazi rinnovati per didattica e accoglienza, mirando a un'esperienza di visita più coinvolgente e accessibile.

Durante l'inaugurazione, Simonetta Bonomi ha sottolineato l'impegno nel restituire alla comunità un luogo storico, arricchito da nuovi spazi espositivi, tecnologie innovative e aree per la divulgazione. Mirella Marini Calvani ha evidenziato l'obiettivo di avvicinare il museo alla cittadinanza, potenziando i laboratori scolastici e le collaborazioni culturali. Il percorso espositivo rinnovato narra la storia di Kainua e della sua necropoli con oltre mille reperti, esplorando la vita quotidiana, la religione e i commerci degli Etruschi tra il VI e il V secolo a.C.

Un allestimento innovativo per la valorizzazione del territorio

La riapertura è caratterizzata dall'introduzione di strumenti multimediali e da una migliore fruizione degli spazi.

Sono state create aree per attività educative e una sala per mostre temporanee, che ospiterà eventi e collezioni in dialogo con la permanente. Il percorso museale permette di immergersi nella storia del sito archeologico di Marzabotto, noto per la sua struttura urbanistica ortogonale, unica tra le città etrusche. Il museo è parte integrante del parco che custodisce l'antica Kainua, uno dei principali insediamenti etruschi settentrionali, scoperto nell'Ottocento e ancora oggetto di scavi che hanno restituito templi, abitazioni, necropoli e ricchi arredi funerari.

Il progetto di rilancio, sostenuto dal Comune di Marzabotto e frutto della collaborazione tra istituzioni locali, regionali e nazionali, mira a favorire la partecipazione delle scuole, attività family-friendly e la connessione con altri siti archeologici della valle del Reno.

Tra le novità, spicca il potenziamento dei materiali per non vedenti e ipovedenti, con pannelli descrittivi tattili e audioguide, rendendo il museo più inclusivo.

Il patrimonio del Museo e la sua storia

Fondato nel 1974, il Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto valorizza i reperti dagli scavi dell'antica Kainua, insediamento etrusco del VI secolo a.C. nella valle del Reno. La collezione, con circa 1.300 pezzi tra vasi, oggetti quotidiani, armi e decorazioni, documenta vita e riti di una comunità di frontiera. Tra i reperti più significativi si trovano corredi funebri della necropoli, iscrizioni etrusche, bronzi votivi e ceramiche da scavi storici e recenti. Spazio è dato a materiali architettonici e arredi templari, essenziali per ricostruire i culti religiosi dell'epoca.

Immerso nel paesaggio collinare dell'Appennino bolognese, il museo si colloca in un'area cruciale per lo studio degli Etruschi al di fuori dell'Etruria storica. Le attività di ricerca, restauro e didattica, condotte da importanti istituti archeologici, hanno consolidato Marzabotto come laboratorio di riferimento per la comunità scientifica e gli appassionati di storia antica. Questa riapertura rafforza la sua funzione di crocevia tra ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio etrusco in Emilia-Romagna.