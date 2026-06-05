Il Museo ARCOS di Benevento ha trasformato venerdì 29 maggio in una giornata indimenticabile, aprendo le proprie porte — e soprattutto i propri spazi esterni — all'energia dirompente di due performer provenienti dalla Corea del Sud: Gim Gwang Cheol e Park Kyeong Hwa. L'evento ha raccolto consensi entusiastici sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori.

Il lavoro di Giuliana Ippolito

A orchestrare l'intera iniziativa è stata Giuliana Ippolito, curatrice specializzata in arti contemporanee del museo, affiancata da Gianni Nappa, curatore dell'ARTPERFORMINGFESTIVA.

Ippolito ha costruito l'appuntamento attorno a una filosofia precisa: restituire il museo alla collettività, abbattendo qualsiasi barriera elitaria e facendone un organismo culturale pulsante e accessibile.

Performance coinvolgenti, dinamiche che spingono l'astante a connettersi con l'esperienza che si manifesta di fronte ad esso. Un momento collettivo che stimola il singolo individuo a prendere parte a qualcosa di più ampio, più intenso ed inaspettato. Un dinamismo peregrino e in continuo movimento, inarrestabile, imprevedibile.

Il programma si è articolato in due fasi complementari: la prima, un intervento performativo nello spazio urbano circostante, progettato per sorprendere e coinvolgere i passanti ignari dell'evento — trasformando la strada stessa in palcoscenico.

La seconda, il raccoglimento nelle sale interne del museo, dove l'incontro tra artisti e spettatori si è fatto intimo e meditativo.

Il progetto Arcos Open

Questo appuntamento rappresenta il secondo capitolo del progetto ARCOS OPEN, nato e guidato dalla curatrice Giuliana Ippolito, che ha consolidato ulteriormente la vocazione dell'ARCOS come laboratorio di ricerca e sperimentazione d'avanguardia. Un museo che non si limita a conservare, ma che - come recita la sua missione più profonda — dà vita ai sogni della comunità che lo abita.

Note della curatrice

"Sono molto soddisfatta della risposta del numeroso pubblico intervenuto nei due primi eventi realizzati ad ARCOS a mia cura la grande partecipazione è la dimostrazione epistemologica che il museo con un progetto adeguato svolge fisiologicamente la sua funzione sociale."