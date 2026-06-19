Un atteso debutto nel panorama musicale italiano: il 22 giugno 2026, Bologna accoglie Uladzislau Khandohi, il giovane pianista bielorusso considerato uno dei talenti più promettenti della sua generazione. Nell’ambito della rassegna Pianofortissimo, Khandohi si esibirà per la prima volta in recital in Italia, offrendo un concerto straordinario al pubblico. L’appuntamento è fissato per le ore 21 nel suggestivo Cortile dell’Archiginnasio, reso possibile anche grazie al contributo di Infissi Group Bologna.

Il programma della serata, che promette un viaggio profondo nella tradizione pianistica romantica europea, include capolavori di grandi maestri.

Uladzislau Khandohi eseguirà il Notturno Op. 48 N. 1 e la Sonata N. 2 Op. 35 di Fryderyk Chopin, le Réminiscences de Norma di Franz Liszt e la Sonata N. 1 Op. 28 di Sergej Rachmaninov. Alla presentazione dell’evento, Flavia Ciacci Arone di Bertolino, presidente di Inedita per la Cultura, ha sottolineato: “Tecnica impeccabile, suono di rara bellezza, grande musicalità e naturale carisma fanno di Uladzislau Khandohi un interprete già oggi apprezzato per maturità artistica e profondità espressiva”.

Il percorso di un talento precoce e pluripremiato

Nato a Minsk nel 2001 in una famiglia di virtuosi del cymbalom, Uladzislau Khandohi ha iniziato lo studio del pianoforte a soli sette anni, rivelando immediatamente un talento eccezionale.

A dieci anni ha conquistato il Grand Prix al Mendzelevskaya Competition di Mogilev, seguito l’anno successivo dal primo premio al Concorso Sviridov di San Pietroburgo. Dal 2013, ha proseguito la sua formazione al Music College di Minsk con Irina Semenyako, ottenendo numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il prestigioso Moscow Nutcracker Competition. A soli quindici anni, ha inciso il suo primo CD per la storica etichetta Melodiya.

Il suo percorso di perfezionamento è continuato al Conservatorio di Mosca sotto la guida di Natalia Trull, dove ha collezionato ulteriori successi in concorsi di rilievo come il Cidade de Ferrol, il Sanremo Piano Competition e La Palma d’Oro. Il 2023 ha segnato un anno importante con la finale al Van Cliburn International Piano Competition negli Stati Uniti e il terzo premio ai concorsi internazionali di Lubiana e Sydney.

Nel 2024, l’etichetta Decca ha pubblicato un CD con le sue esecuzioni dal Sydney Competition, ricevendo elogi per la sua “chiarezza di pensiero” e il “tocco mozzafiato”. Il suo palmarès si è ulteriormente arricchito nel 2024 con le vittorie al Mimas Music Festival Competition e al Dinu Lipatti Competition, e nel 2025 con il secondo premio all’Iturbi International Piano Competition di Valencia.

Pianofortissimo: un palcoscenico per i grandi talenti

Il festival Pianofortissimo si conferma una delle rassegne pianistiche più importanti d’Italia, celebre per la sua capacità di attrarre artisti di fama e nuove promesse. La scelta del Cortile dell’Archiginnasio, uno dei luoghi simbolo di Bologna, conferisce un’atmosfera unica agli eventi.

Il concerto di Uladzislau Khandohi si inserisce perfettamente in questa tradizione di eccellenza e nell’impegno della città nella promozione della cultura musicale.

Il giovane artista, che dal 2023 risiede a Madrid e prosegue gli studi con Stanislav Ioudenitch, offre al pubblico italiano un’opportunità di ascolto rara per profondità interpretativa e maturità. Riflettendo sulla sua visione artistica, Khandohi ha affermato: “Voglio suonare per il pubblico, amo la musica per le sue emozioni, è per questo che scelgo i brani che suono. Penso che la musica non appartenga alla terra ma all'aria”. I biglietti per l’evento sono disponibili a prezzi che variano da 10 a 15 euro, con riduzioni previste per i giovani (Under35) e i possessori di Card Cultura.