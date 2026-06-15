Il 15 giugno 2026, a Parigi, ha aperto al pubblico “La Caverne du Pont Neuf”, l’installazione effimera dell’artista francese JR sul Ponte Neuf. L’inaugurazione, prevista per il 6 giugno, è stata posticipata di una settimana a causa dei forti temporali che hanno danneggiato la struttura in tela, richiedendo il ripristino. Quarant’anni dopo l’intervento “Pont Neuf Wrapped” di Christo e Jeanne‑Claude, JR ha trasformato il ponte in una suggestiva grotta rocciosa, lunga 120 metri, larga 20 e alta tra 12 e 18 metri. L’installazione mira a ricollegarsi alla storia dell’umanità, evocando incognita e fascino.

Vladimir Yavachev, nipote e collaboratore di Christo e Jeanne‑Claude, ha preso parte al progetto. L’opera sarà fruibile fino al 28 giugno.

Il progetto e l’allestimento

“La Caverne du Pont Neuf”, installazione temporanea, omaggia e risponde all’intervento del 1985. Mentre il ponte fu avvolto, JR ne evoca l’essenza geologica, creando una grotta attraversabile. La struttura è in tessuto gonfiabile che simula roccia con effetto trompe-l’oeil.

L’opera collega il ponte alle cave di pietra calcarea (luteziana) usate per la sua costruzione, unendo le origini architettoniche di Parigi all’installazione. La collaborazione di Vladimir Yavachev rafforza il dialogo con il passato artistico, in continuità con Christo e Jeanne‑Claude.

JR è noto per le sue installazioni in trompe-l’oeil, anche in Italia, a Firenze e Roma.

Contesto storico e simbolico del Ponte Neuf

Il Ponte Neuf, il più antico ponte sulla Senna, simbolo di Parigi da oltre quattro secoli. Costruito tra fine XVI e inizio XVII secolo, fu il primo senza edifici e con marciapiedi, segnando una svolta nell’urbanistica parigina. L’installazione di JR, pur effimera, rispetta l’integrità del monumento: è autogestita, senza ancoraggi né modifiche fisiche, e impiega sistemi temporanei che ne preservano la struttura storica.

L’installazione rinnova il dialogo tra arte contemporanea e patrimonio storico, puntando sulla percezione visiva e sensoriale – con materiali effimeri, suggestioni olfattive e acustiche – per valorizzare un monumento quotidiano. Non un mero decoro, ma un’esperienza immersiva che trasforma il paesaggio parigino in uno spazio di meraviglia e riflessione.