Il Teatro Duse di Bologna presenta la stagione 2026/2027, un cartellone che fonde classici della letteratura e riscritture contemporanee. La programmazione spazia da figure archetipiche (Falstaff, Ulisse, Romeo e Giulietta) a temi attuali (Putin, Pinelli). L'offerta include 14 titoli di prosa principali e circa 60 spettacoli complessivi, con ulteriori integrazioni previste.

Sul palco si alterneranno interpreti di spicco: Emilio Solfrizzi, Stefano Massini, Lodo Guenzi, Maria Amelia Monti, Marisa Laurito, Stefano Accorsi, Paolo Rossi e Salvo Ficarra.

La regia è affidata a Giorgio Gallione, Guglielmo Ferro, Daniele Finzi Pasca e Paolo Valerio. Il repertorio autoriale va da William Shakespeare a Carlo Goldoni, da Niccolò Machiavelli a Dario Fo, fino a Eduardo De Filippo. Oltre agli abbonamenti, sono previsti eventi speciali che esplorano diversi linguaggi, con Ambra Angiolini, le narrazioni di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi su San Francesco, Marco Goldin, Alessandro Bergonzoni, Federico Buffa, gli Oblivion e il clown Slawa.

Musica, Danza e Eventi Speciali

Ampio spazio alla musica, con concerti di Max Gazzè, Malika Ayane, Vinicio Capossela, Sergio Caputo e Fabio Concato. Non mancano appuntamenti jazz (Bologna Jazz Festival) e classica, con l’Orchestra Senzaspine, un concerto del Festival Respighi e un progetto con il Teatro Comunale di Bologna dedicato a Francesco Guccini.

L’International Classical Ballet tornerà con due classici natalizi: "Lo schiaccianoci" e "Il lago dei cigni".

Walter Mramor, presidente del CdA del Teatro, ha ribadito l'obiettivo di «mantenere alta la qualità dell’offerta culturale e il ruolo centrale del teatro nella vita della comunità». La stagione precedente ha registrato un record di 152 mila presenze, con una media di 830 spettatori a sera.

Il Teatro Duse: Struttura e Offerta

Il Teatro Duse di Bologna è tra i più prestigiosi dell’Emilia-Romagna. Situato in via Cartoleria 42, offre 999 posti: 475 in platea, 431 in galleria e 93 nei palchi. La struttura è accessibile a persone con disabilità e dispone di guardaroba, ma non di bar o parcheggio dedicato.

Il cartellone coniuga prosa classica e innovazione, con performance contemporanee, commedie, monologhi, danza, incontri con autori e rassegne per famiglie. Tra gli appuntamenti fuori abbonamento: "Giovanni Vernia – Vernia o non Vernia", "Maurizio Colombi – Caveman", "Antonio Ornano – (IN)GRATO", "Svelarsi (Women Only)" (regia Silvia Gallerano), "Coldplay Experience – Live in Theater", "FROZEN – Elsa e il Castello di Ghiaccio", "K‑POP – In concerto", "La misteriosa scomparsa di W" (Ambra Angiolini) e "Francesco" (Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi).

Il Teatro Duse si conferma un fulcro culturale per Bologna, proponendo un'offerta che spazia dai grandi classici alle nuove forme di spettacolo, rivolgendosi a un pubblico eterogeneo.