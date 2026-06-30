Dopo tre anni di chiusura forzata, imposta dalla devastante alluvione del maggio 2023, il Teatro Rossini di Lugo, riconosciuto come il più antico dell’Emilia-Romagna, si prepara a riaprire le sue porte il 19 e 20 ottobre 2026. L’edificio, situato nel ravennate, era stato invaso da oltre un metro e mezzo d’acqua e fango, rendendo indispensabili complessi e onerosi interventi di restauro. Questi lavori hanno permesso di restituire il teatro alla collettività, a quarant’anni di distanza dal recupero filologico diretto da Pier Luigi Cervellati negli anni Ottanta.

Il restauro è stato reso possibile grazie a un’ampia mobilitazione di risorse. La campagna “Un aiuto subito”, promossa da La7 e Corriere della Sera, ha contribuito a raccogliere parte dei quasi 1,2 milioni di euro necessari. A questa si sono aggiunte le donazioni della fondazione Cari Forlì, di Reale Mutua, di altre fondazioni, associazioni, privati cittadini e la raccolta GoFundMe organizzata dal teatro stesso. Le opere hanno interessato strutture, pavimenti, stucchi, porte decorate, impianti, infissi, spazi comuni e il minuzioso restauro delle 161 storiche poltrone della platea, gravemente danneggiate dall’acqua. Alcuni interventi strategici, come l’installazione di porte stagne e la meccanizzazione della buca d’orchestra, sono ancora da completare, e per questo la raccolta fondi rimane attiva.

La programmazione artistica e le iniziative per la riapertura

La ripartenza delle attività teatrali sarà celebrata con due concerti degli Archi dell’Accademia di Santa Cecilia, diretti e accompagnati al violoncello da Luigi Piovano, che proporranno musiche di Haydn, Porpora e Rossini. La nuova stagione concertistica prenderà il via il 21 dicembre con i Cameristi della Scala, seguita da appuntamenti di rilievo come il Concerto lirico rossiniano della Toscanini Academy (21 gennaio), l’Orchestra Cherubini diretta da James Conlon (27 febbraio), l’omaggio a Vivaldi de I Virtuosi Italiani (18 marzo) e, il 16 aprile, lo spettacolo “My Way”, un tributo a Miles Davis, Frank Sinatra e Quincy Jones.

La stagione di prosa si aprirà il 12 novembre con la rappresentazione di “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” di Tom Stoppard, interpretata da Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli.

Seguiranno produzioni con protagonisti del calibro di Elio De Capitani, Anna Ferzetti, Ugo Dighero, Alessio Boni e la celebre commedia “Rumori fuori scena”. Per il Giorno della Memoria, il teatro proporrà “Se questo è Levi” della compagnia Fanny & Alexander. A completare il ricco cartellone contribuirà la rassegna “Gli Incontri del Rossini”, dedicata al dialogo tra pubblico e artisti.

Un nuovo assetto gestionale per il futuro del teatro

Parallelamente al restauro architettonico, la Fondazione Teatro Rossini ha intrapreso una profonda riorganizzazione gestionale, che segna l’inizio di un nuovo corso. La governance vede la conferma della presidente, la sindaca Elena Zannoni, e l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione di Elena Cagianelli e Marcello Bacchini, che affiancheranno i membri già presenti Annalisa Antonellini e Gianmarco Rossato.

La principale novità gestionale risiede nella direzione tripartita: Luigi Pretolani assume la direzione generale, il mezzosoprano Daniela Pini è responsabile della sezione musicale, e Gianni Parmiani guiderà la prosa.

La presidente Zannoni ha espresso “entusiasmo e fiducia” nei confronti di questa nuova squadra e delle inedite figure di direzione. Ha inoltre evidenziato il “lungo e paziente lavoro” necessario per rendere nuovamente agibile il teatro, sottolineando la scelta di privilegiare la qualità del ripristino. L’assessore alla cultura Gianmarco Rossato ha ribadito che il Teatro Rossini “tornerà a essere il centro nevralgico delle attività culturali del Comune di Lugo”, anticipando una fase di accompagnamento istituzionale alla riapertura nei prossimi mesi. Il Teatro Rossini si conferma un punto di riferimento storico e culturale non solo per Lugo, ma per l’intera regione, rafforzando il suo ruolo di simbolo del territorio.