Dal 14 giugno al 10 luglio 2026, la città di Cervia si prepara ad accogliere la settima edizione de Il Trebbo in musica, una rassegna culturale ideata da Ravenna Festival in collaborazione con il Comune di Cervia e con il contributo della Cooperativa Bagnini. Sette appuntamenti serali, tutti con inizio alle ore 21, animeranno principalmente l’Arena dello Stadio dei Pini di Milano Marittima, offrendo un percorso che intreccia musica, teatro e letteratura. L'iniziativa si ispira alla tradizionale pratica romagnola del trebbo, un momento di racconto e condivisione sotto le stelle.

La rassegna, come sottolineato da Anna Leonardi, co-direttrice artistica di Ravenna Festival, “attraversa alcuni dei grandi territori dell’immaginario letterario del Novecento e della contemporaneità, nel segno della parola e delle sue infinite possibilità di manifestarsi sulla scena”. Al centro degli incontri, temi universali quali identità, libertà, memoria, esclusione e la responsabilità dello sguardo artistico.

Il programma degli appuntamenti

L'apertura de Il Trebbo in musica è fissata per il 14 giugno con Ambra Angiolini, che porterà in scena “La misteriosa scomparsa di W” di Stefano Benni, accompagnata dalle musiche originali di Dardust. Il 17 giugno, Pablo Trincia renderà omaggio a Truman Capote con una rilettura di “A sangue freddo”, esplorando il rapporto tra cronaca e narrazione.

Seguirà il 23 giugno l'appuntamento con Massimo Zamboni e il suo “P.P.P. Profezia è Predire il Presente”, dedicato a Pier Paolo Pasolini.

Il calendario prosegue con una doppia data dedicata a Paolo Nori: il 24 giugno presenterà “La libertà”, un intreccio tra le vicende degli scrittori russi Daniil Charms e Iosif Brodskij e la storia della Parma antifascista. Il 25 giugno sarà la volta di “La disperazione”, una riflessione autobiografica sul senso dell’esistere. Entrambi gli appuntamenti vedranno la partecipazione musicale di Alessandro Nidi.

Il 2 luglio, Paolo Fresu e Mariangela Gualtieri proporranno “Nel grande aperto”, un tributo a Grazia Deledda nel centenario del Premio Nobel. Il 9 luglio, Fabio Canino rileggerà “Il brutto anatroccolo” di Andersen, trasformando la celebre fiaba in una moderna parabola sull’inclusione, con le musiche di Dino Scuderi eseguite dall’Ensemble Orchestra Città di Ferrara.

La conclusione della rassegna è prevista per il 10 luglio al Woodpecker di Milano Marittima. La serata finale si aprirà con la presentazione del volume “Filippo Monti (1928‑2015) L’opera nel tempo e nei luoghi”, seguita dal concerto “Anime ribelli, il suono degli anni ’70”. Protagonisti saranno Moreno Conficconi, la Paradise Band e Andrea Mingardi. Questo evento speciale celebra la memoria di Filippo Monti, architetto e ideatore dello storico Woodpecker.

Il valore culturale del Trebbo in musica

Il Trebbo in musica si propone come una rivisitazione contemporanea della tradizione romagnola, dove la comunità si riuniva per condividere storie, poesie e canti. Ravenna Festival rinnova questa usanza, portando sul palco temi universali che toccano l’identità, la libertà, la memoria, l’esclusione e la responsabilità.

Le sedi scelte per gli eventi, come l’Arena dello Stadio dei Pini e il Woodpecker, non sono casuali: la prima è un punto di riferimento per gli eventi culturali all’aperto del litorale, mentre il secondo è intrinsecamente legato alla figura e all’opera di Filippo Monti. Negli anni, la rassegna ha consolidato il suo ruolo nell’offerta culturale estiva del territorio, promuovendo l’incontro tra pubblico e artisti e valorizzando il legame tra parola e musica nella suggestiva cornice di Cervia.