Il Volto Santo di Lucca, una delle reliquie più venerate della cristianità e un profondo simbolo identitario per la città, è tornato pienamente visibile all'interno del Tempietto della Cattedrale di San Martino. Dopo un periodo di chiusura, motivato dalla necessità di preservare il prezioso reperto ligneo e di garantirne la migliore conservazione, la sacra effigie può ora essere nuovamente ammirata dai numerosi devoti e dai visitatori, rispettando i consueti orari di apertura della Cattedrale.

L’annuncio ufficiale della riapertura alla visione pubblica è stato congiuntamente diramato dal Capitolo della Cattedrale e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara.

Questa decisione segue la conclusione di un meticoloso percorso di verifica delle condizioni conservative del Volto Santo all’interno del tempietto. Quest'ultimo, capolavoro architettonico realizzato alla fine del Quattrocento da Matteo Civitali, fu specificamente concepito per proteggere e onorare la scultura sacra. Le istituzioni coinvolte hanno ribadito che «la tutela del Volto Santo rimane una priorità assoluta per garantire la trasmissione del suo inestimabile valore artistico e religioso attraverso i secoli».

La scultura lignea del Volto Santo e il Tempietto di Civitali

Il Volto Santo di Lucca è una singolare croce lignea, la cui datazione è collocabile probabilmente tra l’VIII e il IX secolo.

È stata scolpita in un unico pezzo di legno di noce e raffigura Cristo crocifisso, ma con una peculiarità iconografica: è rivestito con una tunica, secondo le antiche tradizioni orientali. Questa sacra scultura è custodita sin dal Medioevo nella maestosa Cattedrale di San Martino, e dal 1484 è racchiusa all'interno del Tempietto marmoreo neorinascimentale. Progettato dal celebre scultore Matteo Civitali, il tempietto non solo protegge, ma valorizza anche una delle testimonianze artistiche e devozionali più significative, non solo per Lucca, ma per l'intera Toscana.

Negli ultimi anni, in considerazione della delicatezza del materiale ligneo, sono state implementate rigorose misure di tutela, che hanno incluso la limitazione della visibilità diretta e la programmazione di verifiche periodiche sullo stato di conservazione.

La recente riapertura all’osservazione diretta del Volto Santo risponde a una duplice esigenza: da un lato, soddisfare le profonde necessità religiose dei fedeli e, dall'altro, accogliere il grande interesse storico-artistico manifestato dalla comunità e dai numerosi pellegrini. Questi ultimi, in particolare durante eventi come la Luminara e la festa di Santa Croce, fanno tappa alla Cattedrale per venerare la preziosa reliquia.

Il Volto Santo: storia, culto e simbolo cittadino

La leggenda del Volto Santo narra che la croce giunse miracolosamente dalla Terra Santa, portata a Lucca, secondo la tradizione, dal vescovo Gualfredo. Sin dal Medioevo, i pellegrini in transito lungo la storica Via Francigena hanno venerato questa immagine, che nel corso del tempo è divenuta un inequivocabile simbolo civico di Lucca.

La sua importanza è tale che è rappresentata anche sul gonfalone comunale e su numerose opere d’arte disseminate per la città. La festa del 13 settembre, conosciuta come la Luminara di Santa Croce, costituisce ancora oggi uno degli eventi religiosi e popolari più attesi. Questa celebrazione culmina in una suggestiva processione notturna, illuminata da migliaia di luci, che attraversa il centro storico fino a raggiungere il Tempietto di Civitali.

La Cattedrale di San Martino, oltre a custodire il Volto Santo, conserva altri importanti capolavori, come il celebre monumento funebre di Ilaria del Carretto, scolpito da Jacopo della Quercia. Essa rappresenta uno dei poli culturali e turistici più visitati della città e un vero e proprio fulcro del patrimonio storico-artistico di Lucca.

L’attenzione costante alla tutela del Volto Santo, oggi nuovamente accessibile al pubblico, riflette il continuo impegno delle istituzioni e dell'intera comunità lucchese nella conservazione del proprio inestimabile patrimonio identitario e spirituale.