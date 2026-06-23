La decima edizione di IMAGinACTION, il Festival Internazionale del Videoclip, si terrà a Ravenna dall’8 al 13 dicembre 2026. L’evento, ideato e prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film, in collaborazione con FIMI e PMI e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, vedrà la direzione artistica del regista Stefano Salvati. Il festival si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama musicale e audiovisivo, con un programma ampliato che unisce musica, innovazione e grandi protagonisti.

Le attività di IMAGinACTION 2026 si divideranno tra due luoghi simbolo della città.

Il Teatro Alighieri ospiterà le serate inaugurali dell’8 e 9 dicembre, con esibizioni dal vivo e racconti di autorevoli artisti. Questo format unico permette di ripercorrere percorsi artistici che hanno segnato generazioni, attraverso musica, narrazione e audiovisivi. Culmine sarà la proclamazione del Miglior Videoclip dell’Anno, riconoscimento tra i più importanti del settore, che celebra il videoclip come autentica forma d’arte.

Dal 10 al 13 dicembre, la Multisala Cinemacity diventerà il cuore delle esperienze dedicate all’incontro tra musica, cinema e linguaggi audiovisivi contemporanei. Il programma per il decennale prevede serate speciali che esplorano diverse sfaccettature della relazione tra musica, immagine e cultura pop.

Tra le iniziative spiccano una serata interamente dedicata alle donne, volta a valorizzare il contributo femminile nel mondo musicale e audiovisivo, la celebrazione dei venti anni di Believe, una delle realtà discografiche indipendenti più influenti, e un approfondimento sul ruolo dell’Intelligenza Artificiale nell’evoluzione dei linguaggi audiovisivi. La varietà del calendario testimonia la crescita del festival, ormai laboratorio di sperimentazione sulla narrazione musicale attraverso le immagini.

Il festival ha sempre attratto nomi di spicco internazionale. Nelle edizioni passate, ha partecipato Trevor Horn, musicista e produttore britannico, autore con i The Buggles di "Video Killed the Radio Star", il primo videoclip trasmesso da MTV.

Horn fu protagonista di un evento celebrativo per il quarantennale della clip, simbolo dell’esplosione mondiale del fenomeno videoclip. È stato anche membro degli Yes, fondatore degli Art of Noise e collaboratore di artisti del calibro di Paul McCartney, Tina Turner e Pet Shop Boys. Tra gli altri artisti che hanno preso parte al festival figurano Alessandra Amoroso, Antonello Venditti, Elisa, Francesco Guccini, Nek, Piero Pelù, Roby Facchinetti e Tiromancino, a testimonianza del valore e della risonanza di IMAGinACTION.

Nato dieci anni fa a Ravenna, IMAGinACTION ha saputo unire musica e narrazione per immagini, coinvolgendo case discografiche internazionali e sostenitori istituzionali. La direzione artistica di Stefano Salvati ha ampliato i confini del festival, alternando eventi dal vivo, approfondimenti culturali e premiazioni.

Il Teatro Alighieri offre la cornice ideale alle serate inaugurali, mentre la Multisala Cinemacity si apre a nuovi linguaggi e generazioni. Il premio per il Miglior Videoclip dell’Anno, attribuito da una giuria di esperti, ha valorizzato il videoclip come strumento di narrazione e promozione musicale. Il festival si conferma palcoscenico per la grande musica e osservatorio privilegiato sui linguaggi visivi contemporanei, con attenzione costante a temi attuali come il contributo femminile e l’impatto dell’Intelligenza Artificiale, aprendosi a un pubblico vasto.