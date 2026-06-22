Il 7 luglio esce per Sellerio il nuovo libro di Sylvain Tesson, 'In barca a vela con le fate'. L'opera, di duecento pagine, narra un'avventura intrapresa nel luglio 2022: un viaggio in barca a vela di quindici metri, compiuto dall'autore francese – già noto per 'Le foreste siberiane' e 'La pantera delle nevi' – insieme a due amici. La spedizione è partita da Gijón, in Spagna, per una navigazione a Nord lungo la costa atlantica, toccando Galizia, Bretagna, Cornovaglia, Galles, Isola di Man e Irlanda, fino alle isole Shetland in Scozia.

Durante questa traversata, il viaggio si rivela un'occasione per la contemplazione e la ricerca del meraviglioso.

Tesson chiarisce il significato di "fata": "È una qualità del reale rivelata da una disposizione dello sguardo. È un modo di percepire il mondo e di scorgervi il miracolo. Il riflesso del sole sul mare, il fruscio del vento tra le foglie di un faggio, il sangue sulla neve, la rugiada che imperla la pelliccia di un animale: lì ci sono le fate". Ogni sosta tra baie e insenature diventa un'immersione nella storia e nei miti locali, dai dolmen ai simboli celtici come il triskell e il Graal, esplorando il legame tra paesaggio e genius loci.

Un'esplorazione tra geografia, storia e filosofia

Il libro fonde narrazione di viaggio, ricognizione storica e riflessione filosofica. Nelle sue pagine, Tesson intesse un dialogo tra le proprie esperienze e le voci della letteratura mondiale: da Victor Hugo a William Shakespeare, da Eraclito a Goethe, da Louis-Ferdinand Céline a Omero.

Il percorso marittimo si trasforma in un confronto continuo con il pensiero e la memoria lasciati in eredità da questi autori.

Le tappe includono ascese a piedi sui promontori per ammirare il tramonto e immersioni nella natura e nella storia dei luoghi. Questa dimensione permette a Tesson di rievocare il legame tra passato e presente, interpretando il viaggio come esperienza di vita e di guarigione personale. L'elemento "magico" del titolo non è una fuga dalla realtà, ma un'attenzione acuta alle "qualità del reale", come sottolinea l'autore.

Sylvain Tesson: il viaggiatore e i suoi temi ricorrenti

Nato nel 1972, Sylvain Tesson si è affermato come scrittore e viaggiatore con opere di successo internazionale.

Il viaggio è un tema centrale nella sua produzione, offrendo un'opportunità per narrare l'incontro tra l'uomo e territori spesso selvaggi. Le sue precedenti esplorazioni in Siberia e Himalaya hanno sempre evidenziato una riflessione esistenziale e una profonda immersione nel paesaggio. 'In barca a vela con le fate' prosegue questa traiettoria, arricchendola con riferimenti al patrimonio letterario e alla mitologia dei luoghi.

Pubblicato nella collana 'Il contesto' di Sellerio al prezzo di 16 euro, il volume offre un diario di viaggio denso di riferimenti storici e culturali. Ogni dettaglio naturale diventa potenzialmente epifanico. La traversata da Gijón alle Shetland si trasforma in un pretesto per esplorare la forza narrativa della natura atlantica e dei miti che la abitano, confermando Tesson come una delle voci più originali del racconto di viaggio contemporaneo.