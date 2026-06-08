Il box office italiano del weekend conclusosi l’8 giugno 2026 ha registrato un netto trionfo per il genere horror e per i titoli ad alta viralità. In vetta alla classifica si posiziona il revival della saga 'Scary Movie', diretto dai fratelli Wayans, che ha incassato 1.893.000 euro in quattro giorni su 378 sale. Il film, fenomeno globale, ha già superato i 105,5 milioni di dollari. Questo successo segna un significativo ritorno della comicità parodistica in chiave horror, rilanciando un marchio inattivo dal 2013.

Al secondo posto si colloca 'Backrooms' di Kane Parsons, ispirato a una celebre creepypasta.

Il film ha incassato 792.000 euro nel weekend, registrando un calo del 49% e raggiungendo un totale di 3.528.000 euro in quindici giorni. Con Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve nel cast, la pellicola conferma l'influenza delle leggende virali di YouTube nel panorama cinematografico.

Fenomeni virali e animazione

La terza posizione è occupata da 'The Amazing Digital Circus: The Last Act', lungometraggio animato fenomeno di rete. Ha incassato 786.000 euro su 188 sale. Questa produzione, nata da Gooseworks e Glitch Productions, dimostra l'efficacia del lancio simultaneo di più episodi in sala come evento unico di 90 minuti.

Scende al quarto posto l'horror a basso budget 'Obsession' di Curry Barker, che aggiunge 465.000 euro nel fine settimana (-19%), portando il totale a 3.433.000 euro in quattro settimane.

In quinta posizione, debutta 'Masters of the Universe' di Travis Knight, adattamento delle celebri action figure degli anni Ottanta. Il film ha raccolto 451.000 euro in quattro giorni su 345 schermi, evidenziando un debutto inferiore alle aspettative.

La top ten e il mercato

La classifica prosegue con la riedizione-evento in 4K di 'Principessa Mononoke', capolavoro di Hayao Miyazaki, che si piazza al sesto posto con 318.000 euro. Al settimo, 'Michael' registra 302.000 euro (-48%), raggiungendo un totale di 24,8 milioni nelle sette settimane di permanenza in sala. Ottava posizione per 'The Mandalorian and Grogu' (181.000 euro), seguito da 'Il diavolo veste Prada 2' (136.000 euro, oltre 31 milioni dal debutto a fine aprile).

Chiude la top ten 'Amarga Navidad' di Pedro Almodóvar, con 123.000 euro.

Complessivamente, il box office italiano del weekend ha totalizzato 5.988.597 euro, con 717.363 spettatori. Questo risultato evidenzia una crescita significativa: +64% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e +17% rispetto al weekend precedente. Tali dati confermano la vitalità delle sale cinematografiche italiane e la propensione del pubblico a premiare proposte innovative e di qualità nei generi horror, animazione ed evento.

Il successo di 'Scary Movie', i fenomeni online ('Backrooms', 'The Amazing Digital Circus'), le trasposizioni da giocattoli ('Masters of the Universe') e le riedizioni di classici ('Principessa Mononoke') delineano un mercato cinematografico dinamico, dove la varietà dei generi e la capacità di intercettare pubblici eterogenei si confermano cruciali per il successo commerciale.