Dal 7 al 15 novembre torna l'appuntamento con "#ioleggoperché", l’iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per rafforzare le biblioteche scolastiche attraverso la donazione di libri. Annunciata ufficialmente da AIE, la campagna coinvolge librerie, cittadini e aziende in tutta Italia, con l'obiettivo di arricchire le collezioni di volumi destinati alle scuole di ogni ordine e grado e alle biblioteche dei territori. Durante il periodo indicato, chiunque lo desideri potrà acquistare un libro presso le librerie aderenti e donarlo alle biblioteche scolastiche, contribuendo così concretamente alla promozione della lettura nei contesti educativi.

L'iniziativa ha acquisito una rilevanza crescente negli ultimi anni, sia per la necessità di rinnovare i fondi librari degli istituti, sia per l'obiettivo di sensibilizzare comunità e istituzioni sull’importanza della lettura tra i più giovani. La presidente dell’AIE ha sottolineato come questa sia una "grande occasione per sostenere la scuola e far crescere nuovi lettori, donando libri che rimarranno a disposizione delle generazioni future".

Dettagli organizzativi e finalità del progetto

L’edizione 2026 di "#ioleggoperché" vedrà la partecipazione di migliaia di scuole e decine di librerie aderenti su tutto il territorio italiano. Il meccanismo dell’iniziativa prevede che ogni libro acquistato venga recapitato direttamente alle scuole scelte dal donatore.

Un ulteriore contributo significativo proviene dagli editori, che aggiungeranno altri volumi in omaggio, ampliando così le possibilità di arricchimento per le biblioteche. Il progetto mira a colmare il divario di offerta libraria tra i diversi territori, portando nuovi testi soprattutto nelle aree meno servite o con minori risorse. Alla base della campagna vi è una forte sinergia tra scuola, editoria, librerie e famiglie, elementi chiave per il successo dell'iniziativa.

Questo programma annuale è ormai un appuntamento fisso nell’agenda degli istituti scolastici, che utilizzano i volumi ricevuti per diverse attività didattiche ed educative, tra cui letture animate e progetti specifici di educazione alla lettura, valorizzando al massimo il patrimonio librario acquisito.

Risultati e impatto sulle biblioteche scolastiche

Nelle edizioni precedenti, "#ioleggoperché" ha coinvolto milioni di italiani, portando alla donazione di centinaia di migliaia di libri. La capillarità del progetto ha permesso di arricchire un vasto numero di biblioteche scolastiche che, in molti casi, non avrebbero avuto altre opportunità di aggiornamento e ampliamento dei propri fondi. I dati raccolti dall’AIE evidenziano un impatto positivo sia sulla disponibilità quantitativa dei libri nelle scuole, sia sulla varietà dei titoli a disposizione degli studenti. Molte biblioteche scolastiche beneficiarie hanno migliorato i propri servizi di prestito e hanno potuto avviare nuove attività legate alla lettura grazie ai volumi ricevuti.

L’operazione rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra pubblico, privato e società civile. La promozione della lettura, ritenuta centrale per la crescita culturale delle giovani generazioni, si realizza anche attraverso iniziative di ampio respiro come questa, che coinvolge l'intera comunità nella costruzione di un patrimonio librario collettivo e accessibile.