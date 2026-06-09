Dal 12 al 16 giugno 2026, i Teatri di Vita di Bologna ospitano l'edizione del festival "Ipotesi d'Amore". La manifestazione pone i temi queer e le narrazioni Lgbtq+ al centro della programmazione, offrendo confronto e riflessione su affettività, identità e relazioni. Il ricco calendario include proiezioni cinematografiche, spettacoli e incontri pubblici, con artisti internazionali.

Diretto da Andrea Adriatico, il festival presenta un palinsesto multidisciplinare. Accanto a prime visioni di film e documentari tematici, sono previsti talk, laboratori, performance e installazioni.

L'attenzione è rivolta alle vite ed esperienze queer, considerate "narrazioni necessarie per comprendere la società contemporanea". Include una sezione per giovani registi ed eventi per un pubblico ampio.

Focus su Cultura Queer e Nuove Prospettive

"Ipotesi d'Amore" è un appuntamento stabile per la scena culturale bolognese, noto per tematiche spesso trascurate. I Teatri di Vita, nel quartiere Borgo Panigale, offrono visibilità a storie e linguaggi che reinterpretano amore, identità e famiglia in chiave queer e inclusiva.

Dal 2016, Teatri di Vita è polo culturale di riferimento per arti performative e diversità. Accoglie artisti internazionali ed è punto di riferimento per festival e rassegne dedicate alle culture Lgbtq+.

L'edizione 2026 conferma tale vocazione, con occasioni di dialogo e partecipazione attiva.

Teatri di Vita: Storia e Attività

Fondato nel 1992, Teatri di Vita è evoluto da spazio a centro polifunzionale. La sua programmazione spazia dal teatro alla danza, dal cinema alle arti visive. Sotto la direzione di Andrea Adriatico, promuove iniziative che valorizzano l'inclusione, i diritti civili e l'innovazione artistica, e appuntamenti nazionali.

La sede in via Emilia Ponente comprende sale teatrali, spazi espositivi, un'arena estiva e aree di socializzazione. Offre alla comunità un'ampia scelta di eventi. Negli ultimi anni, l'istituzione si è distinta per progetti scolastici e attività di sensibilizzazione Lgbtq+, consolidando un ruolo centrale nel panorama culturale bolognese.