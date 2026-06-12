Irama ha celebrato quasi dieci anni di carriera con un memorabile concerto-evento allo Stadio San Siro di Milano. Davanti a decine di migliaia di spettatori, l'artista ha trasformato la "Scala del calcio" in un palcoscenico vibrante, ripercorrendo la sua ascesa musicale da Amici ai numerosi successi discografici. L'apertura dello show è stata suggestiva: Irama ha inaugurato il nuovo San Siro Skywalk, un balconcino panoramico utilizzato per la prima volta in un concerto, dando il via a una serata indimenticabile di musica e spettacolo.

L'imponente allestimento e gli ospiti d'eccezione

La produzione scenografica ha lasciato il segno, con un allestimento di grande impatto visivo. Giochi di luce avvolgenti, fiamme e un gigantesco rosone gotico hanno dominato la scena, fungendo da simbolo del percorso artistico di Irama. L'artista ha dimostrato notevole capacità di gestire uno spazio così imponente, mantenendo una presenza scenica naturale e alternando momenti di energia a passaggi più intimi.

Il palco di San Siro ha visto alternarsi ospiti di rilievo: Giorgia, Arisa, Annalisa e Rkomi hanno condiviso con Irama brani significativi del suo vasto repertorio, creando momenti di grande emozione. La scaletta, pensata per celebrare questo decennio di musica, ha attraversato i capitoli principali della sua carriera, dai successi come 'Nera' e 'Mediterranea' a brani più introspettivi come 'Ovunque sarai' e 'Lentamente', offrendo al pubblico un viaggio completo nella sua evoluzione.

Un percorso condiviso e la visione per il futuro

Durante la serata, Irama ha sottolineato l'importanza del legame con il suo pubblico. Il concerto è stato un momento di condivisione con chi lo ha accompagnato nel suo lungo percorso, non solo una celebrazione personale. L'artista ha ripercorso le tappe della sua crescita, le difficoltà superate e i successi conquistati, ribadendo il valore della determinazione e della costanza.

Impegnato come giudice a X Factor, Irama ha raccontato come questa esperienza lo stia arricchendo, pur riconoscendo la grande responsabilità nel valutare i sogni di giovani talenti. Il debutto a San Siro rappresenta per lui una tappa fondamentale, una vera e propria conquista, ma non un punto di arrivo. L'artista guarda già ai prossimi progetti live e a nuove sfide musicali, mantenendo salda la sua autenticità e la profonda connessione con i suoi fan.