In occasione del concerto degli Iron Maiden a San Siro– prima formazione heavy metal in assoluto a calcare il prato dello stadio milanese – Bruce Dickinson ha rilasciato alcune dichiarazioni destinate a scuotere l'ambiente della musica rock. Intervistato dai microfoni di Kerrang!, il cantante, che dal vivo esibisce tuttora un'estensione vocale straordinaria a dispetto degli oltre quarant'anni trascorsi nella band, ha affrontato apertamente il tema della vecchiaia e della dignità professionale sui palcoscenici.

Il problema dei cantanti senza voci

Il pretesto per la riflessione nasce dal recente addio ai tour del batterista Nicko McBrain, che ha scelto di abbandonare l'attività live al termine del 2024 a causa dei limiti fisici legati all'età avanzata.

Dickinson ha espresso massimo supporto per la scelta del compagno, svelando un acceso confronto avuto con un cronista secondo cui gli artisti dovrebbero esibirsi a oltranza, anche se privati dello smalto dei tempi migliori.

Il cantante ha spiegato al giornalista che esistono moltissimi interpreti ormai privi di vocalità e che si tratta di un dato oggettivo sotto gli occhi di tutti. Davanti all'obiezione dell'intervistatore, il quale evidenziava come si parlasse comunque di miti della musica, il frontman ha ribattuto duramente, negando che si tratti ancora di leggende. "Non sono delle c°°°o di leggende..", ha risposto in modo netto. "Son persone che non riescono a cantare più... Erano leggende quando cantavano.."

Secondo l'artista, infatti, si è al cospetto unicamente di individui che non riescono più a cantare, spiegando che lo status di mito appartiene al loro passato, a quando cioè erano ancora in grado di esprimersi al massimo.

E poi parlando delle sue esibizioni: "Mai potrei salire su un palco senza pensare di essere in grado di farlo", ha spiegato Dickinson. "Non so come facciano altri a salire sul palco quando non sono in grado... è la loro vita ovviamente, ma questo non è il mio modo di fare”.

Dickinson e il futuro

Quando gli è stato domandato se provasse timore all'idea che un simile declino possa un giorno colpire anche lui, l'icona del metal ha risposto mostrando un profondo pragmatismo.

Dickinson ha negato qualsiasi tipo di paura, reputando il possibile deterioramento fisico come un semplice evento naturale che può manifestarsi o meno con il passare del tempo. Il cantante ha chiarito che il suo approccio consiste nel vivere alla giornata, focalizzandosi sul dare il massimo e sull'offrire la performance migliore della propria vita ogni singola sera, poiché sono proprio queste le norme fondamentali che regolano il mondo della musica.

Queste considerazioni giungono proprio mentre la band britannica è impegnata nelle tappe del colossale tour mondiale Run For Your Lives. Una serie di concerti ad altissima intensità energetica in cui Dickinson continua a interpretare una scaletta estremamente complessa e priva di compromessi, confermando nei fatti l'assoluta coerenza con le sue stesse parole.