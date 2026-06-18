Gli Iron Maiden hanno scritto una pagina storica per la musica dal vivo in Italia, esibendosi per la prima volta allo stadio Meazza di Milano. Il leggendario gruppo britannico, tra i più influenti dell’heavy metal, ha portato il suo ‘Run For Your Lives Tour’ nella prestigiosa cornice di San Siro, realizzando uno show che segna una tappa fondamentale sia per la band che per lo stadio, il quale ha ospitato per la prima volta un concerto di questo genere musicale. L’evento ha richiamato circa 45.000 spettatori, un pubblico eterogeneo composto da fan di lunga data e nuove generazioni, tutti uniti dalla profonda passione per la musica degli Iron Maiden.

Un viaggio epico nella storia dell’heavy metal

Il concerto ha offerto un viaggio emozionante attraverso i primi nove album della carriera degli Iron Maiden, dal loro debutto nel 1980 con ‘Iron Maiden’ fino a ‘Fear of the Dark’ del 1992. La scaletta ha proposto brani iconici come ‘Aces High’, ‘The Number of the Beast’, ‘Run to the Hills’, ‘2 Minutes to Midnight’ e ‘The Trooper’, impreziositi da una scenografia spettacolare, ricca di effetti speciali, giochi di luce e l’immancabile presenza della celebre mascotte Eddie. Bruce Dickinson, Steve Harris e gli altri membri della band hanno sfoggiato un’energia straordinaria sul palco, coinvolgendo il pubblico in una serata che ha celebrato la storia e l’eredità della New Wave of British Heavy Metal.

Un legame indissolubile con Milano

Il legame tra Milano e gli Iron Maiden si protrae da 46 anni, iniziato con il debutto della band in città nel 1980 come gruppo di supporto ai Kiss al Velodromo Vigorelli. Da allora, la crescita della band è stata inarrestabile, culminando con il simbolico e potente approdo a San Siro. Durante l’esibizione, Bruce Dickinson ha enfaticamente sottolineato l’importanza di suonare in uno stadio leggendario come il Meazza, definendo l’occasione “incredibile” e ricordando come 38 anni fa sarebbe stato impensabile per la band esibirsi davanti a un pubblico così vasto in Italia. La serata si è conclusa con le note di ‘Wasted Years’, lasciando il pubblico entusiasta e consapevole di aver assistito a un evento memorabile destinato a rimanere scolpito nella memoria collettiva.

La leggenda degli Iron Maiden: cinquant’anni di carriera

Gli Iron Maiden sono stati fondati a Londra nel 1975 per iniziativa del bassista Steve Harris. La formazione attuale vede Bruce Dickinson alla voce, Dave Murray, Adrian Smith e Janick Gers alle chitarre, Steve Harris al basso e Simon Dawson alla batteria, subentrato a Nicko McBrain per le tournée. In 50 anni di straordinaria carriera, la band ha venduto oltre 130 milioni di album e si è esibita in più di 2.400 concerti in ogni angolo del mondo, affermandosi come un punto di riferimento incontrastato per l’heavy metal internazionale.