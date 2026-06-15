La ventiquattresima edizione dell’Ischia Film Festival si terrà al Castello Aragonese dal 27 giugno al 4 luglio. Diretta da Michelangelo Messina e organizzata dall’Ente del Terzo Settore Art-Movie, la rassegna presenterà 66 opere selezionate da 33 Paesi, scelte tra oltre 500 candidati. Il concorso ufficiale include 32 opere (27 in anteprima) nelle sezioni “Lungometraggi internazionali”, “Cortometraggi internazionali” e “Location Negata”, dedicata ai diritti umani. Il programma si completa con la sezione online “Confini” e il “Best Of” del cinema italiano, che include “Era” di Vincenzo Marra, “Il Dio dell’Amore” di Francesco Lagi (con Isabella Ragonese) e “Antartica – Quasi una fiaba” di Lucia Calamaro.

Oltre alle 66 opere, 40 titoli in concorso (lungometraggi, cortometraggi, documentari) saranno valutati da tre giurie internazionali, con premiazione il 4 luglio. La sezione “luoghi negati” rafforza la missione del festival di usare il cinema come strumento di riflessione su identità e realtà contemporanee.

Premi 2026: Soldini e Arena

Il Premio alla Carriera 2026 sarà conferito a Silvio Soldini, autore riconosciuto del cinema europeo. Il festival presenterà il suo film “Le assaggiatrici”, tratto dal romanzo di Rosella Postorino, che narra la storia delle donne assaggiatrici del cibo di Hitler durante la Seconda guerra mondiale. Soldini è noto per opere come “Pane e tulipani” e “Giorni e nuvole”.

L’Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena, interprete di teatro, cinema e televisione, la cui carriera ha segnato la cultura popolare italiana. La presenza di ospiti come Isabella Ragonese e giovani filmmaker internazionali arricchisce il programma.

Il Castello Aragonese

Il Castello Aragonese, simbolo dell’isola, ospita il festival dal 2003. La rassegna si è affermata come punto di riferimento per il cinema di paesaggio e location, valorizzando il territorio. L’evento ha accolto centinaia di opere e numerosi ospiti internazionali, promuovendo il dialogo tra cinema, storia e comunità locale, con attenzione a tematiche sociali e diversità cinematografica.