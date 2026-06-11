Il sottosegretario alla Cultura, Antonio Giuli, ha incontrato a Istanbul il ministro della Cultura e del Turismo della Turchia, Mehmet Nuri Ersoy. L'appuntamento si è svolto in occasione della XVI Conferenza dei ministri della Cultura dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica, segnando un momento rilevante per le relazioni bilaterali tra Italia e Turchia e ponendo l’accento sulle significative opportunità di collaborazione nel campo culturale e turistico.

Durante il colloquio, Giuli ed Ersoy hanno approfondito la possibilità di sviluppare e rafforzare progetti comuni.

Questi riguardano specificamente l'arte, la valorizzazione del patrimonio e la promozione dei flussi turistici tra i due Paesi. È stata sottolineata l'importanza del dialogo interculturale e di come le iniziative congiunte possano generare una crescita significativa per entrambi i sistemi nazionali.

Prospettive di cooperazione tra Italia e Turchia

Il confronto istituzionale si inserisce in un quadro di rapporti storicamente intensi tra le due nazioni nel settore culturale. Le parti hanno condiviso l'intenzione di favorire lo scambio di esperienze nei settori della tutela dei beni culturali, l’organizzazione di mostre e la partecipazione a eventi congiunti. È stato evidenziato che la collaborazione tra Italia e Turchia può diventare un modello nella valorizzazione del patrimonio comune e nella gestione dei siti artistici.

L'incontro, tenutosi a margine di un'importante conferenza internazionale, conferma la volontà di dare seguito operativo ai protocolli già avviati. Si esploreranno inoltre ulteriori forme di interazione, sia attraverso attività di formazione specialistica sia tramite la circolazione delle collezioni tra le istituzioni museali dei due Paesi.

Contesto e legami storici della cooperazione culturale

L’Italia intrattiene da tempo intensi rapporti culturali con la Repubblica di Turchia. Le due nazioni hanno frequentemente collaborato in ambito archeologico, museale e universitario, individuando nel Mediterraneo uno spazio privilegiato per il dialogo scientifico e artistico. Istanbul, città che ha ospitato il vertice, si configura come un importante crocevia culturale tra Europa e Asia, accogliendo siti celebri come il Museo di Santa Sofia e la Moschea Blu, e fungendo da punto di riferimento per progetti di valorizzazione internazionale del patrimonio storico-artistico.

L’incontro tra Giuli ed Ersoy si colloca in questa consolidata tradizione, rilanciando la centralità dello scambio culturale come volano per il turismo. Istanbul si conferma tra le città europee più visitate dai turisti italiani, testimoniando una relazione non solo diplomatica ma anche profondamente culturale e sociale. L’intento espresso dai rappresentanti istituzionali è quello di incentivare ulteriormente queste dinamiche attraverso politiche congiunte di promozione e tutela.