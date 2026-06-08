Dal 3 all’11 luglio, l’Italian Global Series 2026 animerà la Riviera romagnola, presentando anteprime mondiali e internazionali di prestigiose produzioni. L’evento, ospitato da Rimini e Riccione, è ideato e organizzato da APA con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comuni di Riccione e Rimini, SIAE, AGIS e Enel. Diretto da Marco Spagnoli e con Matilde Gioli madrina, il festival si conferma cruciale per l’audiovisivo.

Tra le anteprime mondiali spiccano il drama “I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere” (Kiko Rosati), la limited series “One of Us” (Andrea Rebuzzi) e la comedy “Una piccola formalità” (Davide Marengo, con Pilar Fogliati).

Anticipata anche la terza stagione di “Viola come il mare”, con Rodrigo Guirao Díaz.

Riconoscimenti, celebrazioni e giurie

L’edizione 2026 celebrerà anniversari televisivi: i 30 anni di “Un posto al sole”, i 50 di “Gesù di Nazareth” e i 60 di “Star Trek”, oltre a un nuovo adattamento de “La casa nella prateria”. I Maximo Excellence Award 2026 saranno conferiti a Robert Powell e Carlton Cuse. Premiati anche Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Lino Banfi, Rita Pavone, Francesco Piccolo e Roberto Sessa.

Le giurie internazionali del concorso (Drama, Comedy, Limited Series) saranno presiedute da Nicholas Meyer (Limited Series), Marti Noxon (Drama) e Bruno Gouery (Comedy). Tra i giurati figurano Amanda Righetti, Barbara Chichiarelli, Katia Fellin, Francesca Inaudi, Lisa Mulcahy, Victor Alli, Rudy Buttignol, Tom Wlaschiha, Maurizio Lombardi, Pier Giorgio Bellocchio e Pivio.

Concorso internazionale e showcase italiano

Il concorso internazionale assegnerà i Premi Maximo per Miglior Serie, Attore e Attrice Protagonisti, Miglior Creatore/Regista e Premio Speciale della Giuria. Proiezioni e incontri tra Rimini (Cinema Fulgor, Teatro Galli, Teatro degli Atti, Corte degli Agostiniani) e Riccione (PalaRiccione, Arena Piazzale Ceccarini), trasformando la Riviera in palcoscenico dell’eccellenza TV.

Le anteprime internazionali includono, per il Drama: “Benidorm Is Murder” (UK/Spagna), “Emergency 53” (medical brasiliana), “Speaking Dead” (thriller coreano, premiere internazionale), “Secret Service”, “Burden of Justice” e “The Terror” con “Devil in Silver”. Per le Limited Series: “Le Rouge et le Noir” (Francia), “Falling” (UK), “The Widow Killer” e “Raza Brava” (internazionali), oltre a “Laura’s Treatment” e “The Tribute”.

La Comedy presenterà produzioni da Belgio (“Boho”), Germania (“The Flaws”), Canada (“Happily Ever After”), Irlanda (“Leonard and Hungry Paul”, con Julia Roberts) e Regno Unito (“Riot Women” di Sally Wainwright), insieme a “Cell Block B”.

L’“Italian Showcase” offrirà un’anticipazione delle nuove stagioni delle fiction italiane. Tra i titoli Mediaset: “Il labirinto delle farfalle” ed “Erica una detective per caso”. Le produzioni Rai includono “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, “Una finestra vista lago”, “Libera – Stagione 2”, “L’ombra dei Manetti Bros.” e la terza stagione di “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”. Prime Video presenterà in anteprima “Super Market”.

Impatto e prospettive

Il festival, nato nel 2007 per il confronto dei produttori italiani con il mercato globale, celebra oggi l’eccellenza seriale italiana. L’iniziativa investe nella creatività nazionale, coinvolgendo istituzioni, territorio e operatori. L’edizione precedente ha registrato successo con oltre 200 ospiti, 180 giornalisti e occupazione alberghiera prossima al 90%, consolidando il ruolo della Riviera come polo culturale europeo. Il programma dettagliato sarà reso noto a giugno tramite una conferenza stampa a Roma. L’Italian Global Series gode del patrocinio di Rai Fiction e della media partnership di RAI.