L'artista e scultore italiano di fama internazionale, Jago, ha aperto le porte del suo mondo più intimo e creativo, svelando il percorso che trasforma le sue idee in sculture. Nato a Frosinone nel 1987, Jago ha stabilito la sua base operativa a Napoli, dividendosi tra la vibrante città partenopea e la metropoli di New York. È proprio nel suo suggestivo atelier napoletano, all'interno della storica Chiesa di Sant'Aspreno ai Crociferi, che l'artista plasma opere scultoree capaci di catturare l'attenzione di un vasto pubblico e della critica specializzata.

Jago descrive il suo lavoro come un processo quasi alchemico, dove le “idee si fanno scultura”, enfatizzando l'importanza di un profondo dialogo con la materia. Per lui, è fondamentale “ascoltare la pietra”, permettendo alla forma nascosta al suo interno di emergere gradualmente. Tra le sue creazioni più celebri spiccano il “Figlio Velato”, un'opera di grande impatto emotivo esposta nella Cappella dei Bianchi a Napoli, e la “Pietà”, collocata nel Bronx, a New York. Jago si definisce con orgoglio un “artigiano e artista allo stesso tempo”, sottolineando la centralità del lavoro manuale e di una sperimentazione continua nel suo approccio creativo.

Il percorso artistico tra Italia e Stati Uniti

La carriera di Jago si snoda con successo tra due poli culturali di grande rilevanza: Napoli e New York, città che hanno segnato tappe cruciali nella sua evoluzione artistica.

In Italia, il suo laboratorio allestito nella suggestiva Chiesa di Sant'Aspreno ai Crociferi è diventato un vero e proprio punto di riferimento, attirando appassionati d'arte e curiosi desiderosi di osservare da vicino il processo creativo. Negli Stati Uniti, la realizzazione della “Pietà” nel Bronx ha rappresentato un momento di svolta significativo, consolidando la sua reputazione e la sua presenza nel panorama artistico internazionale. L'artista stesso racconta come il confronto con contesti culturali così diversi abbia profondamente arricchito la sua ricerca espressiva, stimolando la nascita di nuovi e ambiziosi progetti.

La Chiesa di Sant'Aspreno ai Crociferi: un laboratorio di idee

La Chiesa di Sant'Aspreno ai Crociferi, incastonata nel cuore del centro storico di Napoli, non è per Jago un semplice spazio di lavoro, ma un vero e proprio laboratorio creativo e un luogo di incontro e condivisione.

Qui, l'artista accoglie regolarmente visitatori, studenti e giovani talenti interessati al mondo dell'arte, promuovendo attivamente iniziative culturali e laboratori didattici. La scelta di insediare il proprio atelier in un edificio di tale valore storico e simbolico evidenzia il profondo legame tra tradizione e innovazione che contraddistingue l'intera produzione scultorea di Jago, rendendo lo spazio un crocevia di storia, arte e contemporaneità.