Il direttore d’orchestra Jakub Hrůša è salito sul podio dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma per il concerto che chiude la stagione sinfonica 2025-2026. Il gran finale, che prevede tre serate in programma il 20, 21 e 22 giugno 2026 presso la Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica, vede Hrůša impegnato con l’Orchestra dell’Accademia in un repertorio dedicato a Johannes Brahms e Richard Strauss.

Il concerto rappresenta un momento di rilievo per l’istituzione musicale romana. Jakub Hrůša, invitato regolarmente dalle principali formazioni internazionali, propone un programma che si apre con l’Ouverture dal “Coriolano” di Beethoven, seguita dalla Quarta sinfonia di Brahms e si conclude con il poema sinfonico “Also sprach Zarathustra” di Strauss.

L’iniziativa sottolinea l’importanza del dialogo tra la grande tradizione sinfonica tedesca di fine Ottocento e il linguaggio orchestrale del primo Novecento.

L'Accademia Nazionale di Santa Cecilia: storia e programmazione

L’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è uno dei più antichi istituti musicali del mondo, fondata nel 1585 a Roma. La stagione sinfonica annuale dell’Accademia si svolge principalmente presso l’Auditorium Parco della Musica, complesso progettato da Renzo Piano, dove la Sala Santa Cecilia ospita regolarmente i principali appuntamenti della programmazione. Il gran finale con Hrůša prosegue una tradizione che vede l’istituzione impegnata a ospitare direttori e solisti di rilievo internazionale, promuovendo l’incontro tra pubblico, repertori storici e la ricerca di nuove sonorità interpretative.

Nel corso degli anni, la stagione dell’Accademia si è distinta per la presenza costante di orchestre di livello mondiale e programmi che spaziano dal Barocco alla musica contemporanea. L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è tra le più apprezzate a livello internazionale, protagonista di tournée nei principali festival europei e di numerose incisioni discografiche che hanno ottenuto importanti riconoscimenti.

Jakub Hrůša e il repertorio per il finale di stagione

Jakub Hrůša, direttore ceco classe 1981, è considerato tra i più interessanti interpreti della scena sinfonica internazionale. Ha lavorato sia in Europa sia negli Stati Uniti e viene regolarmente invitato da compagini come la Philharmonia Orchestra di Londra e l’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam.

Il programma scelto per il concerto di chiusura con l’Orchestra di Santa Cecilia mette a confronto tre capisaldi del repertorio sinfonico: l’Ouverture “Coriolano” di Beethoven rappresenta il dramma e la forza della narrazione musicale; la Sinfonia n.4 di Brahms è considerata uno degli esiti più profondi del repertorio romantico tedesco; il poema sinfonico “Also sprach Zarathustra” di Strauss, reso celebre anche da celebri colonne sonore cinematografiche, chiude il concerto con una pagina orchestrale tra le più ambiziose dell’inizio Novecento.

Il ciclo di appuntamenti conclusivi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia conferma dunque il prestigio dell’istituzione nel panorama musicale europeo, puntando su direttori di assoluto rilievo internazionale come Hrůša e su programmi in grado di dialogare sia con la tradizione che con il gusto contemporaneo del pubblico.