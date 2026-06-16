Javier Bardem ha impresso le sue mani e i suoi piedi nel cemento del celebre TCL Chinese Theatre di Hollywood il 16 giugno 2026, diventando il primo attore spagnolo a ricevere questo onore centenario. La cerimonia, che celebra le più grandi star del cinema internazionale, ha visto la partecipazione di figure di spicco come i registi Denis Villeneuve e Michael Mann, che hanno introdotto Bardem lodandone versatilità e impegno artistico.

L’attore, cinquantasettenne con trentacinque anni di carriera, ha più volte sottolineato la responsabilità pubblica degli artisti.

Ha affermato con forza: “Un attore deve parlare delle ingiustizie subite da chi non ha voce. Il genocidio di Gaza e la brutalità dei coloni in Cisgiordania inchiodano tutti noi alle nostre responsabilità in questo momento della storia.” Bardem ha ringraziato sua madre, Pilar Bardem (scomparsa nel 2021), per avergli insegnato a non “sposarsi mai con il successo o con il fallimento”, evidenziando l’importanza di far sentire la propria voce “per le ingiustizie contro chi non viene ascoltato” e sottolineando che per un attore sono fondamentali “disciplina e tenacia”.

Un riconoscimento esclusivo nella storia di Hollywood

La tradizione del Chinese Theatre, fondata da Sid Grauman nel 1927, è un riconoscimento raro: solo poco più di duecento celebrità hanno lasciato la loro impronta nel cemento, contro le oltre duemila ottocento stelle del Walk of Fame.

Bardem si unisce così a un ristretto gruppo di icone come Marilyn Monroe, Anthony Quinn, Rita Moreno e Kobe Bryant. Con umorismo, l’attore ha impresso, oltre a mani e piedi, anche la sua firma, un piccolo sole e, baciando la targa, persino il naso, scherzando con la stampa: “Ho lasciato la parte più importante del mio corpo, ma non è quella che pensate”. All’evento hanno partecipato i suoi figli e la moglie Penélope Cruz, e il produttore Jerry Bruckheimer.

Durante la cerimonia è stato ripercorso l’illustre percorso di Bardem, costellato da quattro candidature all’Oscar (con una vittoria) e sette nomination ai Golden Globe. Denis Villeneuve lo ha definito “uno dei migliori attori del nostro tempo e un essere umano straordinario”, mentre Michael Mann ne ha elogiato l’intuizione e la capacità di dare vita ai personaggi.

Bardem ha ricordato il ruolo formativo della famiglia, ribadendo l’insegnamento materno: “Lei mi ha ricordato che mai ci si deve sposare né con il successo né con il fallimento, perché entrambi sono una menzogna.”

L'impegno civile e il valore internazionale

Nel suo discorso, Bardem ha ribadito la necessità per gli artisti di sollevare questioni di giustizia sociale, anche in un contesto hollywoodiano spesso restio ad affrontare temi politici. Ha rinnovato la sua condanna al conflitto a Gaza e alla violenza in Cisgiordania, citando le parole di The Parents Circle: “Scegliamo di costruire ponti piuttosto che scavare tombe, perché dobbiamo ricordarci che l’amore è sempre, sempre, sempre più forte dell’odio”.

L’attore ha evidenziato come, anche nei “tempi difficili, l’odio e la divisione possano fare più rumore della speranza, ma la gente vuole continuare a far parte di questa comunità cinematografica”.

L’impegno pubblico di Bardem su questioni civili ha ricevuto negli ultimi anni crescente approvazione nell’industria americana, segnando un riconoscimento del suo valore sociale oltre che artistico. Dopo la cerimonia, Bardem ha festeggiato nel più antico ristorante di Hollywood, Musso & Frank, sottolineando come l’onorificenza rappresenti non solo un tributo personale, ma anche un omaggio alla famiglia Bardem, protagonista della storia dello spettacolo spagnolo. Nel periodo precedente all’evento, Bardem è stato impegnato nellaserie “Cape Fear” per Apple TV, remake del classico “Il promontorio della paura” in dieci episodi, affiancato da Amy Adams e Patrick Wilson, e ha preso parte al progetto “F-1”.

È significativo che tra i pochi ispanofoni a lasciare le loro tracce nel teatro vi siano figure storiche come Mario Moreno “Cantinflas”, Anthony Quinn, Rita Moreno e il pugile Canelo Álvarez, a testimonianza del valore inclusivo e internazionale della cerimonia del Chinese Theatre.