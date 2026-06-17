A Pitti Uomo 110, in corso fino al 19 giugno 2026 alla Fortezza da Basso di Firenze, il designer sudcoreano Jiyong Kim è Special Guest. La sua mostra-installazione presenta la tecnica "sun-bleached": capi esposti a sole e natura, trasformati in pezzi unici plasmati dal tempo. Kim, talento del LVMH Prize 2024, documenta il processo con 34 cappotti (dal giorno zero al cento), mostrando l'evoluzione di texture e cromie. La mostra, nella Fortezza, esplora la filosofia del brand JiyongKim: elevare a valore unico le tracce sbiadite. Kim spiega: “Il vestire evolve; il 'sun‑bleach' plasma ogni capo con segni unici”.

L'evento si inserisce nel calendario di Pitti Uomo 110, che ospita oltre 720 brand.

L'installazione "sun-bleached" e la collezione JiyongKim

L'installazione “sun-bleach”, sviluppata nel laboratorio di Kim a Seoul, è il fulcro della sua partecipazione. I 34 cappotti in mostra rappresentano una ricerca sulla relazione materia-tempo-natura, documentando i cambiamenti dei tessuti influenzati da fattori ambientali non controllabili (vento, umidità, intensità solare), trasformando il risultato in una "mappa" delle condizioni atmosferiche. In mostra anche la collezione Primavera/Estate 2027, con tessuti leggeri, silhouette sperimentali, tonalità sfumate e trame uniche. Il lavoro di Kim si integra al tema di Pitti Uomo: "The Pool".

Questa metafora di riflessione e trasparenza simboleggia l'esplorazione di nuove mascolinità e materiali innovativi. Designer asiatici emergenti, come Jiyong Kim e Kei Ninomiya (DSM), evidenziano la vocazione internazionale e sperimentale della manifestazione.

Pitti Uomo 110: tradizione e innovazione a Firenze

Con oltre 720 espositori, Pitti Uomo 110 è un appuntamento chiave nel menswear. La storica Fortezza da Basso di Firenze, monumento del XVI secolo, è simbolo di un dialogo continuo tra antico e innovazione creativa. La manifestazione promuove le tendenze future del menswear, con progetti speciali e attenzione a tecniche sostenibili e sperimentali. Accanto a Kim, guest designer come Simone Rocha e marchi nordici come Sunflower definiscono il guardaroba maschile contemporaneo. Pitti Firenze si conferma osservatorio privilegiato per le trasformazioni della moda, valorizzando idee che uniscono arte, moda e ambiente.