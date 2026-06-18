Joe Newman, la celebre voce degli Alt‑J, band britannica vincitrice del Mercury Prize e protagonista di una carriera internazionale, ha annunciato l'inizio di un nuovo e stimolante percorso artistico. L'artista debutta come JJerome87, pseudonimo che accompagnerà il suo primo album solista, intitolato ‘The Canyon’. L'uscita è prevista per il 26 giugno e segna una svolta significativa nella carriera del musicista. Questo progetto nasce da un profondo momento di cambiamento personale, fortemente influenzato dalla recente paternità e dal desiderio di esplorare nuove forme di espressione musicale, distaccandosi dalle consolidate dinamiche di gruppo che hanno contraddistinto quasi vent’anni di attività con gli Alt‑J.

«The Canyon»: tra Los Angeles e l'influenza della paternità

L'album ‘The Canyon’ è stato registrato a Los Angeles, frutto della collaborazione con il produttore Carlos de la Garza. Il disco si presenta come un'intrigante fusione di influenze soul, elementi di songwriting cinematografico e frammenti della vita quotidiana, che si muovono tra realtà e immaginazione. Il titolo stesso dell'opera trae ispirazione da un piccolo caffè situato a Echo Park, un luogo che ha evidentemente lasciato un segno nell'immaginario dell'artista. I testi dell'album sono un viaggio attraverso diverse tematiche: dalla suggestiva presenza dei coyote avvistati sulle colline di Los Angeles alle riflessioni sulle ossessioni digitali della vita contemporanea, fino alla profonda scoperta di osservare il mondo attraverso gli occhi di una figlia.

Newman ha infatti rivelato che la nascita della sua bambina ha profondamente influenzato la sua scrittura, spingendolo a voler raccontare un ventaglio di emozioni nuove e a cercare una voce espressiva differente da quella adottata con la sua band.

Il passaggio al solismo: paternità e nuove sonorità

La decisione di intraprendere un progetto solista è maturata dopo la pubblicazione di ‘The Dream’, l'ultimo album degli Alt‑J. Newman ha avvertito la necessità di una pausa dalle consuete dinamiche di gruppo per immergersi completamente in esperienze personali intense, in particolare la paternità. Il musicista ha evidenziato come questa fase di scrittura in solitaria gli abbia offerto la libertà di esplorare temi più intimi e di sperimentare nuove e diverse sonorità.

Tra queste, spicca una notevole apertura verso la musica soul, che arricchisce il suo panorama musicale. L'album ‘The Canyon’ include già due brani noti, ‘Brush Me Like a Horse’ e ‘Track and Field’, entrambi già anticipati come singoli, offrendo un assaggio delle nuove direzioni artistiche. L'artista ha inoltre manifestato l'intenzione di portare il suo progetto dal vivo, con un concerto già in programma a Londra e la concreta possibilità di un tour europeo che, con grande attesa, potrebbe includere anche una tappa in Italia.

Joe Newman: la carriera e la nuova fase artistica

Joe Newman è ampiamente riconosciuto come il talentuoso cantante e chitarrista degli Alt‑J, la rinomata band britannica che ha conquistato il prestigioso Mercury Prize e ha costruito una solida carriera internazionale.

La sua voce distintiva è stata un elemento chiave nel successo del gruppo, contribuendo a numerosi album che hanno scalato le classifiche mondiali. Con il lancio del progetto JJerome87, l'artista apre un capitolo completamente nuovo nella sua carriera, inaugurando una fase caratterizzata da una maggiore introspezione e da una profonda ricerca personale, sia nei testi che nelle sonorità proposte. Questo segna un'evoluzione artistica che promette di rivelare nuove sfaccettature del suo talento.