Il Roma Summer Fest 2026 ospiterà John Legend, artista influente e versatile, il 2 luglio alle ore 21. Nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, Legend presenterà "A Night of Songs & Stories". Lo spettacolo ripercorrerà oltre vent'anni di carriera con versioni intime dei suoi successi, come "All of Me", "Ordinary People" e "Tonight", arricchite da racconti personali e riflessioni.

Il Roma Summer Fest: un cartellone internazionale

L'esibizione di John Legend, prima tappa europea del suo tour estivo 2026, arricchisce il ricco calendario del Roma Summer Fest 2026.

Il festival, presentato dal sindaco Roberto Gualtieri, dall'assessore Massimiliano Smeriglio e dall'AD Raffaele Ranucci, ospita artisti di fama mondiale come Danny Elfman, Ludovico Einaudi, Ben Harper, Marilyn Manson, Pat Metheny e i Subsonica. L'evento si svolge principalmente nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, coinvolgendo anche la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. Con oltre settanta spettacoli da giugno a settembre, il festival si conferma una rassegna europea di riferimento per la musica contemporanea e popolare, con attenzione a generi diversi e a un pubblico eterogeneo, inclusi molti giovani. L'Auditorium, opera di Renzo Piano inaugurata nel 2002, è un simbolo della cultura musicale romana, accogliendo star internazionali e nuove proposte, cuore pulsante della vita culturale della capitale.

John Legend: carriera, successi e l'EGOT

John Roger Stephens, noto come John Legend, nato a Springfield, USA, si è affermato fin dai primi anni Duemila come voce distintiva del soul e del pop globale. La sua carriera vanta otto album in studio e numerosi singoli di successo, tra cui "All of Me", "Ordinary People" e "Tonight", che dimostrano la sua abilità nel combinare testi profondi con melodie sofisticate. Legend, anche produttore e autore, vanta un palmarès impressionante: 13 Grammy Awards e la rara conquista dell'EGOT. Oltre ai riconoscimenti discografici, ha vinto un Oscar ("Glory" per "Selma"), un Tony Award, quattro Emmy Awards e un Golden Globe. Questo lo colloca in una cerchia esclusiva di soli diciannove artisti mondiali, a conferma della sua straordinaria versatilità e dell'impatto trasversale della sua arte. L'evento romano offre un'opportunità unica per un racconto musicale e umano di grande profondità.