Johnny Marr, chitarrista e cofondatore degli Smiths, ha messo all'asta circa ottanta delle sue chitarre personali. L'evento, curato da Christie's a Londra, è fissato per il 17 settembre e offre l'opportunità di acquisire pezzi di storia della musica britannica.

Tra i lotti principali figura una Rickenbacker 330 Jetglo del 1982, usata per successi come “This Charming Man”, “What Difference Does It Make?” e “Still Ill”. Questa chitarra, stimata ottantamila sterline, fu anche prestata a Noel Gallagher per la copertina del documentario Supersonic. In vendita anche una Martin D‑28 del 1971, impiegata per “There Is a Light That Never Goes Out”, e la Gibson ES‑355 Cherry Red del 1960, il pezzo più pregiato con una stima di centocinquantamila sterline.

Prima dell'incanto, le chitarre saranno esposte nelle sedi di Christie's a New York e Londra. L'iniziativa segue la pubblicazione del libro Marr’s Guitars. Marr ha espresso il desiderio che gli strumenti trovino “nuove case e nuove persone che li ameranno tanto quanto io li ho amati”, non volendo che restassero “inutilizzate”.

Strumenti iconici e valore storico

L'asta offre oggetti che hanno accompagnato cambiamenti stilistici e plasmato il sound degli Smiths. Si inserisce in un trend recente di aste di strumenti di leggendari chitarristi, come quella di Mark Knopfler, ex Dire Straits. Nel gennaio 2024, Knopfler ha venduto oltre cento pezzi da Christie's a Londra, totalizzando circa otto milioni e ottocentomila sterline.

Questo evento conferma il valore economico e culturale degli strumenti iconici, non solo come oggetti da collezione ma come testimoni di momenti chiave nella storia della musica britannica degli anni Ottanta. L'asta di Johnny Marr rende disponibili pezzi che hanno contribuito a definire un'epoca, unendo patrimonio musicale e mercato dell'arte.