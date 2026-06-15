Jovanotti ha annunciato la line-up ufficiale della tappa napoletana del Jova Summer Party 2026, in programma il 5 settembre all’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento che si preannuncia come uno dei momenti centrali del tour estivo, costruito attorno a un format che unisce concerto, festa collettiva e contaminazione tra generi musicali.

Una giornata di musica tra ospiti e contaminazioni sonore

Accanto a Lorenzo, la serata sarà aperta da una guest star a sorpresa, che salirà sul palco con alcuni dei suoi brani più noti prima di accompagnare lo stesso Jovanotti nello show principale, alimentando l’attesa attorno all’evento.

Fin dal pomeriggio, l’area dell’Ippodromo ospiterà una line-up articolata e trasversale, in linea con lo spirito del progetto, che punta su condivisione e incontro tra pubblici e linguaggi diversi.

Sul palco si alterneranno Parisi, I Patagarri, Enzo Avitabile con i Bottari e la Black Tarantella Band, Gangé Brass Band, Antonia e Walter Ricci, insieme ad altri ospiti ancora non annunciati.

Un mix che attraversa pop, elettronica e tradizione partenopea, contribuendo a costruire una narrazione musicale ampia e inclusiva, tipica del format del Jova Summer Party.

Un’esperienza più che un concerto

Il progetto si conferma come un evento pensato oltre la dimensione del live tradizionale, trasformandosi in una vera esperienza immersiva.

Il Jova Summer Party 2026 punta infatti a creare un grande spazio collettivo dove musica, pubblico e territorio si intrecciano, dando vita a un racconto estivo condiviso che supera i confini del semplice concerto e si apre alla dimensione della festa continua.