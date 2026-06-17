La regina del palcoscenico Judi Dench entra nella storia del teatro londinese: il celebre Shaftesbury Theatre, nel cuore del West End, verrà infatti rinominato Judi Dench Theatre, diventando il primo teatro della capitale britannica intitolato a un’attrice.

Il riconoscimento celebra il contributo straordinario dato da Dench alle arti dello spettacolo, tra teatro e cinema, in una carriera che ha segnato profondamente la cultura britannica e internazionale.

Un omaggio alla carriera di una leggenda

Il cambio di nome è previsto per il prossimo anno e rappresenta un onore rarissimo nel panorama teatrale londinese.

Con questa decisione, Dench entra in un gruppo ristretto di figure del palcoscenico a cui è stato dedicato un teatro nel West End.

L’attrice, premio Oscar e già insignita del titolo di “Dame”, si è ritirata dalle scene alla fine dello scorso anno a causa di una malattia degenerativa che ha compromesso in modo significativo la vista.

In una dichiarazione, ha espresso tutta la sua emozione per il riconoscimento: "il teatro londinese ha sempre occupato un posto speciale nel mio cuore", definendo l’intitolazione "splendida e commovente".

Un posto tra i grandi del teatro britannico

Con questo tributo, Judi Dench si unisce a una cerchia molto ristretta di artisti che hanno dato il loro nome a un teatro londinese, tra cui Stephen Sondheim, Ivor Novello e Harold Pinter.

Tra le poche donne a ricevere un simile onore figura anche la coreografa Gillian Lynne, celebrata per il suo contributo a produzioni iconiche come il musical Cats.

Il futuro Judi Dench Theatre rappresenta dunque non solo un tributo personale, ma anche un riconoscimento simbolico al ruolo delle donne nella storia del teatro britannico, oltre che alla carriera di una delle interpreti più amate e influenti della scena internazionale.