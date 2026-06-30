Jurassic World The Experience fa il suo attesissimo debutto in Italia, scegliendo come prima tappa Sesto San Giovanni, nell'innovativa area di MilanoSesto. L'evento, inaugurato di recente, offre ai visitatori un'esperienza immersiva unica nell'universo della celebre saga cinematografica di Steven Spielberg, ispirata al romanzo di Michael Crichton. Dopo aver conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, dall'Australia all'Europa, la mostra giunge ora nel capoluogo lombardo grazie alla sinergia tra Alveare Produzioni e la collaborazione internazionale di Universal Destinations&Experience, Neon e Animax Designs, leader nell'animatronica.

L'allestimento si estende in un vasto spazio tra Milano e Sesto San Giovanni, precisamente in Viale Italia 576 a MilanoSesto, ricreando fedelmente le atmosfere e le suggestioni dell'immaginaria Isola Nublar dell'Oceano Pacifico. L'avventura è pensata per coinvolgere il pubblico a 360 gradi: si parte con un suggestivo viaggio in traghetto verso l'isola, si prosegue guidati da esperti ranger e si incontrano i celebri dinosauri a grandezza naturale, tra cui l'imponente Brachiosaurus, il temibile velociraptor Blue e il maestoso Tyrannosaurus Rex. Il percorso è arricchito da dinosauri interattivi, scene iconiche tratte dai film e numerosi elementi teatrali e narrativi che amplificano il realismo dell'esperienza.

Un messaggio educativo nell'avventura preistorica

Gianmario Longoni, amministratore unico di Alveare Produzioni, ha evidenziato come questa esperienza sia «spettacolare e porti il visitatore all'interno del film, lanciando al tempo stesso un messaggio chiaro: la natura non deve essere violentata, perché alla fine vince sempre». Longoni ha inoltre descritto l'evento come «una mostra fisica, ma anche di teatro e fantasia, difficile da incasellare rigorosamente», invitando il pubblico a viverla «come una favola che serve a educare emotivamente».

L'offerta è pensata per un pubblico di tutte le età e sarà visitabile dal 27 giugno 2026 al 31 dicembre 2026. Gli orari di apertura prevedono l'accesso dalle 16:00 alle 19:30 il mercoledì e il giovedì, e dalle 10:00 alle 19:30 il venerdì, sabato e domenica.

L'ingresso è gratuito per i bambini sotto i tre anni, e sono disponibili pacchetti famiglia e diverse riduzioni. I biglietti sono acquistabili dal 3 giugno 2026, con prezzi a partire da 20,70 euro.

Riconoscimento internazionale e impatto sul territorio

La realizzazione di Jurassic World The Experience in Italia è frutto della collaborazione tra Alveare Produzioni e Letsgo Company, che hanno unito le forze con l'expertise internazionale di Universal, Neon e Animax Designs. L'evento ha già riscosso un successo straordinario in metropoli come Londra e Madrid, registrando milioni di biglietti venduti. Iñaki Fernández, CEO di Letsgo Company, ha espresso il suo orgoglio: «Siamo incredibilmente orgogliosi di portare una mostra così spettacolare a Milano, dopo l'enorme successo di Madrid.

Jurassic World The Exhibition è destinata a diventare un appuntamento di riferimento nel calendario culturale della città e siamo certi che il pubblico italiano sarà entusiasta di entrare nel mondo di Jurassic World e viverlo in prima persona».

La scelta del quartiere di MilanoSesto come sede dell'evento si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione e valorizzazione di questa importante area metropolitana alle porte di Milano. La location strategica mira a rendere l'esperienza accessibile a un vasto pubblico, favorendo l'incontro tra famiglie, appassionati di cinema, curiosi e studenti. Jurassic World The Experience si configura così non solo come un'opportunità di intrattenimento di alto livello, ma anche come un'iniziativa educativa e di partecipazione culturale di grande impatto per l'intera area milanese.