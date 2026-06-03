Grande successo nei cinema italiani per Kill Bill: The Whole Bloody Affair, la versione integrale del capolavoro di Quentin Tarantino. L'evento, iniziato il 28 maggio, ha incassato quasi 860.000 euro e attratto circa 82.000 spettatori nei primi sei giorni. Nonostante la durata di 281 minuti limitasse le proiezioni, il pubblico è accorso numeroso. L'entusiasmo ha spinto i distributori Plaion Pictures e Midnight Factory a estendere la programmazione fino al 10 giugno in 60 sale, offrendo a molti questa maratona cinematografica originale.

Per il pubblico italiano, è la prima occasione di vedere Kill Bill come un unico film, fedele alla visione originale di Tarantino, senza la divisione originale.

La versione integrale, distribuita da Plaion Pictures e Midnight Factory, presenta sequenze inedite: lo scontro con gli 88 folli interamente a colori, e una sequenza anime di circa sette minuti e mezzo che approfondisce il passato di O-Ren Ishii (Lucy Liu). Include inoltre il cortometraggio post-credit 'Lost Chapter: Yuki's Revenge', dedicato a Yuki, sorella di Gogo Yubari. Uma Thurman interpreta l'iconico ruolo della Sposa (Beatrix Kiddo), impegnata nella sua vendetta.

L'esperienza cinematografica unica

Il successo di Kill Bill: The Whole Bloody Affair è stato accolto con orgoglio da Plaion Pictures. L'azienda ha sottolineato come il cult immortale, che unisce generi e colonna sonora indimenticabile, abbia richiamato un pubblico trasversale.

Fan storici di Tarantino e nuove generazioni hanno vissuto un'esperienza cinematografica unica, superando la "barriera" della durata e confermando il valore della sala per la fruizione condivisa di capolavori. L'evento permette di riscoprire Kill Bill in una versione più lunga e fedele, rivelando dettagli narrativi e stilistici inediti.

The Whole Bloody Affair incarna il progetto originale di Quentin Tarantino, concepito come un'unica opera epica. Questo montaggio continuo di 281 minuti restituisce all'opera la sua coerenza narrativa e stilistica originaria, approfondendo personaggi e intrecci. Il successo del film nelle sale italiane, unito all'adesione di nuove strutture alla programmazione, dimostra come iniziative di questo tipo possano ancora coinvolgere attivamente il pubblico a oltre vent'anni dall'uscita dei primi capitoli, valorizzando la visione collettiva e la riscoperta dei grandi classici contemporanei nella forma originale.