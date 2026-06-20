Kiton, storica azienda di alta sartoria napoletana, ha presentato la sua collezione uomo Primavera-Estate durante la Milano Fashion Week, scegliendo come tema centrale "la verità del fare". Questo concetto, radicato nella coerenza delle scelte e nella qualità che resiste al tempo, si manifesta nei gesti e supera le mode, rappresentando un tributo a un'autentica concezione dell'eleganza.

La nuova collezione segna il ritorno dell'abito come protagonista del guardaroba maschile, reinterpretato con una nuova naturalezza. Le silhouette si allungano, le proporzioni si ammorbidiscono e i pantaloni riprendono una costruzione classica.

La leggerezza è la cifra stilistica dominante, con il lino che attraversa l'intera collezione, dagli abiti alle giacche, fino alle combinazioni con il cashmere. In questa sensibilità rinnovata, la polo emerge come il nuovo capo passepartout, sostituendo la t-shirt per versatilità e raffinatezza.

Kiton e la sartoria italiana alla Milano Fashion Week

Fondata a Napoli nel 1968, Kiton si è affermata come riferimento internazionale nell'abbigliamento maschile di alta gamma. Il suo approccio artigianale, che valorizza la manualità e la qualità delle lavorazioni, riflette il profondo legame con la tradizione della sartoria partenopea. La partecipazione alla Milano Fashion Week sottolinea il ruolo della città come piattaforma cruciale per le eccellenze italiane e innovative nel settore moda, offrendo al brand visibilità e dialogo con il pubblico globale.

La Milano Fashion Week è un appuntamento di rilievo per il settore, accogliendo le principali maison e designer. L'edizione che ha visto protagonista la collezione Kiton Primavera-Estate evidenzia la capacità del brand di reinterpretare codici estetici tradizionali in chiave contemporanea, mantenendo saldi i valori di qualità del prodotto e rispetto del savoir-faire artigiano.

Materiali e dettagli della collezione Primavera-Estate

La scelta del lino come tessuto principale risponde all'esigenza di freschezza, comfort e raffinatezza, qualità essenziali per l'alta sartoria estiva. L'introduzione del cashmere, in combinazioni inedite, aggiunge pregio e amplia le possibilità di outfit maschili. I toni della collezione definiscono uno stile formale ma rilassato, bilanciando rigore e leggerezza, coerenza ed evoluzione estetica.

La polo, in particolare, simboleggia una trasformazione nei codici del vestire quotidiano: un capo versatile che si adatta a contesti informali ed eleganti, integrandosi perfettamente nella visione di Kiton per il guardaroba contemporaneo. La filosofia del "fare con eleganza" si manifesta in ogni dettaglio, dalla selezione dei tessuti al taglio delle silhouette, esprimendo un'idea di autenticità che permea tutte le scelte stilistiche della maison.